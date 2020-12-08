أخبار الفن .. حمل دينا الشربيني يطيح بها من جنة عمرو دياب .. وأزمتان تضربان مهرجان القاهرة السينمائي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:









لاقى التقرير الذي نشره صدى البلد عن انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بسبب رفض عمرو دياب حمل دينا الشربيني الفعلي، أو حتى رغبتها في الحمل، اهتماما كبيرا من رواد السوشيال ميديا.





لماذا يرفض عمرو دياب الإنجاب من دينا الشربيني؟

مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب كشف لـ" صدى البلد" عن سبب رفضه الإنجاب من دينا الشربيني، مؤكدا أنه تصوره الخاص وأنه لم يتحدث مع الهضبة في هذا الأمر الخاص.









وقال المصدر إن سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، من أجل إسعاده، فقط، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر، والأمر لن يصبح كذلك حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس الوتيرة.









السبب الثاني، حسب المصدر المقرب من عمرو دياب، أن عمرو دياب سبق له الإنجاب من زوجتيه الأوليين، المصرية شيرين رضا، والسعودية زينة عاشور، أي أن تجربة الإنجاب ليست جديدة عليه، وأنه جرب من قبل تجربة الأبوة، خلافا لـ دينا الشربيني التي لم يسبق لها الإنجاب أبدا، فضلا عن أنه لم يسبق لها حتى ارتداء فستان زفاف في العلن.









خطف عدد من نجوم الفن الأنظار فى عروض الافلام المختلفة ضمن فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته ال 42 وكان من ابرز افلام اليوم السادس الذي شهد اقبال كبير فيلم "عنها"





تدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.





وتدخل درية في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة









خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة سوداء في العرض الخاص لفيلم "عنها" الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





وظهرت ياسمين صبرى بإطلالة مختلفة مرتدية جمبسوت أسود أنيق واعتمدت على المكياج الثقيل وتسريحة الشعر البسيطة لإبراز الإطلالة.









وأشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.





وكتبت ياسمين صبري، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، "انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا".









شهدت الدورة ال42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولة أزمتان نرصدهم لكم فى السطور التالية ..









المخرج المتحرش .. بيان قوي من مهرجان القاهرة السينمائي بشأنه





أكد مهرجان القاهرة السينمائي على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.





وقد تابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.





وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.









هاجم الفنان أمير عيد المطرب امس محمود العسيلى بسبب اغنية "دنيا جديدة"، حيث قال إن هذه الأغنية خاصة به، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





وقال أمير عيد : "انا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".





ورد العسيلى على اتهام أمير عيد من خلال تغريدة عبر موقع تويتر :" یا أمير .. أنا كمان بحترمك.. و اللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا"





وأضاف العسيلى :" عمومًا بس حابب أعرفك و أعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء..وإن الأغنية بتاعتي"





وتابع العسيلى :" هو ينفع اروح اصور اغنية مش بتاعتى عموما بالتوفيق يا محترم #دنيا_جديدة "





كان الفنان محمود العسيلى نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يستطلع فيها رأي جمهوره عن اغنيته الجديدة، وكتب فى التغريدة قائلا: "عايزين الأغنية الجاية في أني سكة ؟ #مش_مضمون #وجع_الهوى #جنة_تكفينا #حلم_بعيد #يا_ناس #اديني_باعيش #فوقي #طلع الحلو وبس ولا حاجة جديدة خالص ؟".