قمة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع بالدورى مهددة بالتأجيل.. تفاصيل

تواجه مباراة القمة بين الاهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم ٢٨ ديسمبر الجاري وفقا للجدول فى إطار الاسبوع الرابع بالدورى الممتاز شبح التأجيل.





كانت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق أعلنت عن مواعيد جدول ٧ مباريات فى الدورى الجديد وانطلاق ضربة البداية يوم الجمعة المقبل.





وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكره إن قمة قطبي الكرة المصرية تواجه شبح التأجيل والمقررة فى الجولة الرابعة بالدورى المحلى بسبب أحتفالات أعياد الميلاد الكريسماس.





وأضاف : أن قوات الأمن سوف تكون مشغولة فى تأمين احتفالات عيد الميلاد الكريسماس والاستعداد لها بشكل كبير ولن تكون متفرغة لتأمين مباراة القمة بين الاهلي والزمالك.





ولفت إلى أن لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق تواجه ورطة حقيقية بشأن موعد قمة الأهلي والزمالك فى ذلك التوقيت وتسعى للخروج منها بشكل لا يربك مواعيد جدول الدوري الجديد.





يذكر أن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في إقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

وتضمّنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها -بطبيعة الحال- زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.