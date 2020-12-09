بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث قطار المنصورة إلى 25 | صور

تسبب انفصال عربة القطار المتجه إلى مراكز شمال الدقهلية، اليوم الأربعاء، في اصطدامه برصيف رقم واحد، وارتفع عدد المصابين إلى 25 مصاب بينهم أطفال بين كسور وجروح دون وقوع إصابات.



والمصابون هم: مريم وجدي عبد ربه، طفلة 4 سنين ونصف، سقوط، عبد الجواد شحاتة محمد، 39 عاما، السيد عبد الحميد، 48 عاما، مالك حسن، 5 أعوام، سمر أحمد السعيد، 3 عوام، اصطدام بجسم صلب، الأمير جمال، 29 عاما، محمود السيد محمود، 45 عاما، حسن محمد سمير، 3 أعوام، يوسف حسن ربيع، 6 أعوام، هدية حسن العزبي، 40 عاما، حسن رضوان الباز، 58 عاما، علي يوسف، 62 عاما، هبة محمد عبد العزيز، 35 عاما، احمد السيد حلاوة، 19 عاما، أحمد عبد السلام، 16 عاما .



كما اصيب ايضا كلا من السيد عبد المنعم، 60 عاما، محمود السيد حمزة، 17 عاما، أحمد سمير محمد، 32 عاما، أم السيد ابراهيم، 46 عاما، بدر الصيام الشحات، 58 عاما، فاطمة محمد ابارهيم، 27 عاما، أحمد أحمد جلال، 76 عاما، مروان محمد عبد الرازق، عامان، كريمان يسري زهران، 45 عاما و محمدعوض، 20 عاما.



وناحيته أشار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى أن الإصابات متوسطة، ولا يوجد خسائر في الأرواح، ونقلوا جميعا إلى مستشفى المنصورة الدولي.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بالرصيف بمحطة المنصورة ووجود مصابين.





وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص وتبين تصادم العربة الأخيرة من القطار بجانب رصيف المحطة اثناء تبديل اتجاه سيره داخل المحطة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين.