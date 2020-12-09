تدمر شبابك .. 17 خطأ يجعل مظهر المرأة أكبر سنا

تحلم كل امراة ان تتمتع بالمظهر الشبابي الجذاب للأبد لكن هناك بعض الأخطاء التى تقع فيها النساء تكسبهن مظهرا اكبر سنا عن العمر الحقيقي.

قدم موقع " برايت سايد " اشهر الاخطاء التى تقع فيها النساء فى الملابس والمكياج وتجعلهن أكبر سنا.





1. الكثير من منتجات التجميل

إن وجود الكثير من منتجات التجميل يجعل المظهر العام يبدو أكبر سنًا وأثقل حتى عندما تريد أن تبدو رائعًا ، فمن الأفضل عدم استخدام عيون دخانية أو احمرار الشفاه أو إبراز عظام الوجنتين عندما يكون المكياج ساطعًا جدًا أو غير طبيعي .





لون ملابس

هذا بسيط: ارتداء درجة غامقة من اللون العنابي يجعل المرأة تبدو أكبر سنًا لذا يجب ان يكون بعيدا عن الوجه فالظلال والالوان الساطعة تجعلك تبدو أصغر سنًا.





3. الملابس الكلاسيكية المصنوعة من أقمشة معينة

ستجعل الملابس المصنوعة من التويد والنسيج دائمًا المرأة تبدو أكبر سنًا منها ترتبط مثل هذه الملابس دائمًا بكونها عتيقة ، لذلك عليك أن تكون أكثر حذرًا من الأفضل ارتداء خامات ناعمة بدون الكثير من الأنماط ، والتي بالمناسبة يمكن أن تجعل الجسم يبدو أكبر.





4. بدلة عمل متينة

يبدو الأشخاص الذين يرتدون الزي الرسمي وبدلات العمل أكبر سنًا تم تصميم هذه الملابس لجعل المرء يبدو أكثر حكمة وأكثر خبرة إذا كنت لا تستطيع تجنب البدلة القياسية ، فمن الأفضل اختيار عارضات الأزياء التفاصيل الصغيرة مثل الأكمام الملفوفة والسراويل ذات الألوان المختلفة والسترة ستجعل المظهر أقل تماسكًا وأكثر نضارة.





5. ترك الذقن أسفل

نظرًا لأن الرأس دائمًا ما يكون مبلطًا لأسفل ، فإن عضلات الوجه والرقبة تصاب بالضمور ، وبالتالي "ينزلق" الجلد إلى أسفل ، مكونًا ذقنًا ثانيًا وتجاعيد. بالإضافة إلى ذلك ، يبدأ الوجه في الظهور بمظهر حزين ، مما يضيف سنوات إضافية لهذا السبب عندما تمشي أو تعمل على الكمبيوتر أو تستخدم هاتفك ، حاول أن ترفع رأسك لأعلى. بمرور الوقت ، ستكوّن عادة ولن تضطر إلى السيطرة عليها.





6. بودرة داكنة أو شفتين تحت عظام الخد

تضع العديد من الفتيات البودرة ذات اللون الأحمر الداكن تحت عظام الوجنتين ، مما يجعل الخدين يبدوان منخفضين للغاية هذه التفاصيل الدقيقة تجعلك تبدو أكبر سنًا، من أجل تحقيق التأثير المعاكس ، يمكنك محاولة استخدام ظلال أفتح ووضعها أعلى.





أحمر الشفاه من عرق اللؤلؤ

كلما كبرت المرأة ، زاد عدد التجاعيد لديها ، وبدأت زوايا الشفاه في الانخفاض ومثل أحمر الشفاه هذا يسلط الضوء فقط على كل هذه التغييرات المرتبطة بالعمر إلى جانب ذلك ، غالبًا ما يجعل أحمر الشفاه اللؤلؤي المظهر العام للشخص يبدو أرخص.





8. مكياج على الرموش السفلية

الكثير من الماسكارا على العيون تبدو دائمًا غير طبيعية وفوضوية. هذا ينطبق بشكل خاص على الرموش السفلية، كثرة الماسكارا تجعل المظهر يبدو ثقيلًا وتبرز التجاعيد تحت العينين ، في معظم الحالات ، لا تحتاج إلى وضع الماسكارا على الرموش السفلية سيكون المظهر أكثر انفتاحًا.





9. أحمر الشفاه الداكن

تزيد الألوان الداكنة من التباين مع الجلد وتجعل الشفاه تبدو أرق مما هي عليه في الواقع،إلى جانب ذلك ، مع تقدم العمر ، تفقد شفاهنا انتفاخها وتصبح خطوطها أكثر شحوبًا ، ونتيجة لذلك ، ينتشر أحمر الشفاه بعيدًا عن الخطوط العريضة، لا شيء يجعلك تبدين قديمة مثل أحمر الشفاه الداكن في كل مكان.





10. حواجب ميكروبلايد

كانت الحواجب الرقيقة شائعة بشكل خاص في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن حتى الآن ، لا تزال بعض النساء يتبعن هذا الاتجاه،و هم لا يقومون فقط بإزالة الشعر ولكن في الواقع يقومون بعمل microblading فتجعل الوجه يبدو أكبر سنًا وتفقد العيون تعبيرها حتمًا ، خاصة إذا لم يكن لديك أي مكياج إضافي.





عندما تحصل على مكياج دائم للحواجب ، يجب أن يرسم فنانك مخططًا طبيعيًا قدر الإمكان، تتغير أزياء الحاجب كل عام، وإذا كان لا يزال لديك شكل طبيعي ، فيمكنك دائمًا تغيير شيء ما.. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يخفي شعرك أي بليد باهت قد يتحول إلى اللون الأزرق أو الرمادي أو الوردي.





11. تحديد واضح جدا للشفاه

في كثير من الأحيان ، يرتبط تحديد الشفاه بقلم بالشيخوخة كما أنه يجعل الشفاه تبدو صغيرة، خطأ آخر هو تغطية الشفاه بالقلم الخشبي وتركها هكذا هذا يجعل الشفاه تجف وسيرى الناس كل تجاعيد وتشققات. لذلك من الأفضل إضافة القليل من ملمع الشفاه.





12. القبعات من اللباد

تبدو القبعات المصنوعة من اللباد قديمة الطراز وتجعلك تبدو أكبر سنًا هذا ينطبق بشكل خاص على القبعات الداكنة . ومع ذلك ، هناك استثناءات إذا كانت القبعة خفيفة أو حتى مشرقة .





13. حقيبة يد ضخمة





حقيبة يد عملاقة لوضع كل أغراض منزلك فيها تتحول بسرعة فتاة عصرية إلى سيدة عجوز ، وتكشف عن مدى تخلف الفتاة عن الاتجاهات، في معظم الأوقات ، تحتاج فقط إلى حقيبة متوسطة الحجم لجميع أغراضك. إنها طريقة أكثر أناقة.





14. شعر شاذ





لا يبدو الشعر المنثني جيدًا دائمًا ، حتى على الفتيات الصغيرات جدًا، أسلوب التصميم هذا يسلط الضوء على عيوب البشرة ويشوه شكل الوجه ويجعلنا نبدو أكبر سنًا، للحصول على مظهر أكثر حداثة ، يمكنك إضافة القليل من الفوضى - سيجعل الوجه يبدو أكثر نعومة وشبابًا





15. مجوهرات ضخمة

تبدو الأيدي ذات الحلقات التي تحتوي على أحجار كريمة ضخمة عليها ضخمة الخطر الأكبر هو أن هذه المجوهرات تعود بنا إلى زمن الملوك .





16. ياقة ضخمة