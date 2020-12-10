الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الثالثة من المرشحين لمنحة الماجستير

نشرت وزارة الأوقاف، على موقعها الرسمي، أسماء المجموعة الثالثة من المرشحين لمنحة الماجستير.





وناشدت الوزارة، المجموعة، بضرورة استيفاء المستندات التالية : (صورة البطاقة – أصل شهادة الميلاد كمبيوتر- أصل المؤهل الجامعي – عدد (8) صور شخصية – حافظة بلاستيك ) ويسلم الملف للمديرية التي يعمل بها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، ويعد تسليم الملف إقرارًا بأن الدارس غير ملتحق بالدراسات العليا بأي جامعة في أي مرحلة من مراحل الدراسات العليا مع تحمله المسئولية القانونية حال مخالفة ذلك.





وأوضحت الوزارة أنها ستتحمل الرسوم الدراسية شرط نجاح الملتحق ، وحال رسوبه سيكمل على نفقته، وحال عدم دخوله الامتحان بدون عذر سيتم خصم المصروفات التي سددت له منها، واستكماله للدراسة إن أراد على نفقته ، مع توقيعه على الإقرار المرفق بالمديرية عند تسليم المستندات ،





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وكل من لم يسلم ملفه للمديرية خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا الإعلان يُعد معتذرًا عن الالتحاق ، وعلى السادة مديري المديريات تحديد من يتسلم جميع الملفات بالمديرية اعتبارًا من تاريخه .

ولطباعة الإقرار وملؤه وتسليمه ضمن المستندات اضغط هنا



