مصرع عامل سقط من الدور الـ13 في كفر الشيخ

لقي شاب مصرعه بكفر الشيخ، اليوم الخميس، إثر سقوطه من الطابق الثالث عشر على الأرض، أثناء قيامه بالعمل على رافعة "ونش"، خلال تحميل ورفع الأثاث المنزلي من إحدى الشقق السكنية الكائنة بأحد الأبراج السكنية بغرب مدينة كفر الشيخ.









كان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شاب يدعى "طارق رضا" 25 سنة، عامل، مقيم بقرية الشباسية، بمركز دسوق، على الأرض جثة هامدة، إثر اختلال توازنه أثناء رفع وتحميل قطع الأثاث المنزلي لإحدى الشقق بأحد الأبراج السكنية بالطابق الثالث عشر.









على الفور،هرعت سيارة الإسعاف، وانتقل رجال الشرطة، إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة عبر سيارة إسعاف وإيداعها بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، قيد تصرف النيابة العامة.









وبانتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد بوجود كسور متعددة وأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.









وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 3408 لسنة 2020م، جنح قسم ثان كفر الشيخ، وأخطرت النيابة للتحقيق، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية.



