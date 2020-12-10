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رياضة

مصطفى محمد مع زوجته أمام حمام السباحة.. صورة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:05 م
مصطفى محمد وزوجته
مصطفى محمد وزوجته
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محمد بدران

نشر مصطفي محمد لاعب النادي الزمالك صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر مصطفي محمد بإطلالة كاجوال أنيقة بصحبة زوجته في احدث ظهور لهما علي السوشيال ميديا.

دخل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، دائرة اهتمامات نادي جالاتا سراي التركي تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية .

وقالت صحيفة hurriyet  التركية أن مصطفى محمد دخل دائرة اهتمام نادي جالاتا سراي التركي، مؤكدة أن إدارة النادي سيستشير فاتح تريم المدير الفني وفي حال موافقته ستتم الصفقة.

واستطاع مصطفى محمد خطف الأنظار إليه نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه الزمالك خلال الموسم الكروى الماضى ومساهمته بشكل قوى فى تأهل الأبيض إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا .

ويعد جالاتا سراى التركى واحدا من الأندية الكبري فى أوروبا والذى يشارك بصفة مستمرة بمسابقتى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي " اليورو ليج " .

وعلى الجانب الأخر ، وافق مسؤولو نادي الزمالك على العرض الذي تلقاه النادي لاستضافة مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام بمصر بدلا من إقامتها بتشاد على أن يتحمل مسؤولو القلعة البيضاء تكاليف السفر والإقامة للفريق التشادي بمصر لمدة اسبوعين لحين خوض لقاء العودة.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد أحد يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر الجاري لإقامة لقاء الذهاب ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أحد يومي ٥ و ٦ يناير المقبل.

وتلقى النادي الأبيض عرضا اليوم لاستضافة مباراة الذهاب أمام بطل تشاد لتقام بمصر بدلا من اقامتها بتشاد ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بالامر.

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