رئيس لجنة الحكام يصل إلى تونس بدعوة من عصام عبدالفتاح

وفجر مصدر مطلع داخل الاتحاد

لكرة القدم الكاف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المحكمة الدولية منى عطاالله بعد

من قائمة المحكمات الدولية

وكشف عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف" وبين التونسي طارق البشماوى بالمكتب التنفيذي للكاف بشأن المحكمة الدولية منى عطاالله.

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