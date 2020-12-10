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الأوقاف: إهداء سلسلة "رؤية لعدد من عمداء كليات الأزهر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:59 م
الأوقاف: إهداء سلسلة
الأوقاف: إهداء سلسلة "رؤية لعدد من عمداء كليات الأزهر
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عبد الرحمن محمد
أهدى الشيخ محمد الطراوي مدير مديرية أوقاف قنا اليوم الخميس ، مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا للدكتور / يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

كما قام الطراوي، بتسليم مجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للأستاذ / عصام سعيد محمد مدير كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا ، ومجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للشيخ / مصطفى الصغير مدير عام منطقة الوعظ بقنا.

كما قام الشيخ / خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية اليوم الخميس 10 / 12 / 2020م ، بإهداء (22) مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا للأستاذ الدكتور / سعد شلبي عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة.


وقام الشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط ، بإهداء مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا للأستاذ الدكتور عبد النصر أنيس عبدالوهاب عميد كلية التربية.

كما سلم مجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للدكتور/ محمد ابو شوارب عميد كلية التربية الرياضية جامعة دمياط، ومجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للشيخ /السيد سراج رئيس المنطقة الأزهرية بدمياط /وفضيلة الشيخ علي الخياط مدير منطقة الوعظ بدمياط.

ياتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة ، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتعليم العالي ، وجامعة الأزهر الشريف.
الأوقاف: إهداء سلسلة "رؤية لعدد من عمداء كليات الأزهر
الأوقاف: إهداء سلسلة "رؤية لعدد من عمداء كليات الأزهر
الأوقاف: إهداء سلسلة "رؤية لعدد من عمداء كليات الأزهر
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