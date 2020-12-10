الأوقاف: إهداء سلسلة "رؤية لعدد من عمداء كليات الأزهر

أهدى الشيخ محمد الطراوي مدير مديرية أوقاف قنا اليوم الخميس ، مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا للدكتور / يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.





كما قام الطراوي، بتسليم مجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للأستاذ / عصام سعيد محمد مدير كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا ، ومجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للشيخ / مصطفى الصغير مدير عام منطقة الوعظ بقنا.





كما قام الشيخ / خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية اليوم الخميس 10 / 12 / 2020م ، بإهداء (22) مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا للأستاذ الدكتور / سعد شلبي عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة.









وقام الشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط ، بإهداء مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا للأستاذ الدكتور عبد النصر أنيس عبدالوهاب عميد كلية التربية.





كما سلم مجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للدكتور/ محمد ابو شوارب عميد كلية التربية الرياضية جامعة دمياط، ومجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للشيخ /السيد سراج رئيس المنطقة الأزهرية بدمياط /وفضيلة الشيخ علي الخياط مدير منطقة الوعظ بدمياط.



