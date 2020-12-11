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أخبار البلد

دورات لتنمية مهارات 105 من رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة 3 دورات تدريبية بدأ من غدا السبت ، هى تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرير مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال إدارة الازمات وإدارة الفعاليات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالى ولغة إنجليزية إضافة الى استمرار دورة اساسيات التحول الرقمي يستفيد من هذه الدورات 105 متدربًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى اهتمامًا كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم  الوظيفية ، مؤكدًا أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات الأكثر تأثيرًا فى إصلاح منظومة الجهاز الاداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة واطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد .

وشدد اللواء محمود شعراوى على تنفيذ خطه التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية والتى تم وضعها مع خطة سقارة لهذا العام
مشيرًا الى أن خطة التعايش تتضمن تقليل عدد المتدربين فى كل قاعة تدريب وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة فى نقل المتدرب من وإلى مركز سقارة للتدريب  كما أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع يوميًا وإستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبي واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين .
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