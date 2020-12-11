تغريم 40 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدي إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم.

وأشار المحافظ إلي أنه تم خلال اليومين الماضيين، ضبط 40 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

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وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف إلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحه وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس ، والحد من انتشاره.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي : بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر) أسفرت عن ضبط 40 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين

و كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار قام قطاع تموين جنوب الشرقية بحملات تفتيشية وأسفرت عن تحرير 8 محاضر جنح بمركز بلبيس وتم التحفظ علي المضبوطات :-

طن ونصف سكر و 40 كرتونة زيت تمويني وتم تحرير محضر رقم 7880 جنح بلبيس ضد التاجر المخالف.

كما تم ضبط 800 كيلو جرام سكر و 33 كرتونة زيت تموين و200 كيلو جرام ارز رجميعهم سلع تموينيه منتهيه الصلاحية وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 7881جنح بلبيس.

وتحرير 5 محاضر جنح لعدم ممارسة التجار التموينين للنشاط التجاري وتحرير محضر واحد لعدم الإعلان عن أسعار سلع البقالة.