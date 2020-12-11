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رئيس لجنة كورونا يفجر مفاجأة عن كيفية الحصول على اللقاح الصيني وتكلفته

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:19 م
لقاح كوفيد19
لقاح كوفيد19
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عادل نصار
رد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة، عن سؤال عن كيفية الحصول على لقاح فيروس كورونا الصيني والذي وصل مصر مساء أمس الخميس.

وقال حسني، في حوار لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، اليوم الجمعة، إنه لن يتم توزيع اللقاح إلا عن طريق وزارة الصحة، مضيفا أن هذا اللقاح سيتم توزيعه بالمجان.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة، أن الأولوية في توزيع للقاح للفئات الأكثر احتياجا له، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على دفعات متتالية من اللقاح الصيني في أقرب وقت لحصول جميع المواطنين عليه.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، إلى أن اللقاح الصيني الأكثر أمانًا بالمقارنة بنظيره الروسي والأمريكي، مشيرا إلى أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض ولكن بأعراض خفيفة جدا.

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