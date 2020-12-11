معتز البطاوي بعد فوز سيراميكا كليوبترا على الإنتاج: ظهور أول جيد ونحتاج للانسجام





وأضاف البطاوي في تصريحاته له عقب انتهاء المباراة قائلا: "أحمد الله على أداء ونتيجة المباراة الأولى في الدوري الممتاز ومازال أمامنا الكثير للوصول إلى المستوي المطلوب والذي نحب أن نراه الفريق فيه".





وأكمل: الصفقات الجديدة تحتاج لمزيد من الانسجام والتآلف حتى تحقق المطلوب متابعا: لكن ظهور أول جيد ونتيجة جيدة في مشوارنا بالدوري الممتاز.





وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسة الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى الممتاز.

سجل أول أهداف فريق سيراميكا كليوباترا بالدورى الممتاز شريف دابو من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء سددها على يمين الحارس .

وجاء الهدف الثاني من تسديدة قوية من محمود نبيل سكنت شباك حارس الإنتاج في الدقيقة 58 من زمن المباراة .

وفي الشوط الأول ، تألق حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي.

كما تألق محمد الغندور حارس الانتاج الحربي في التصدي لكرة شريف دابو.

وسنحت الفرصة الاول لسيراميكا كليوباترا للتسديد عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 13 ولكنه سددها خارج المرمي .

سدد محمد توني لاعب سيراميكا كرة خطيرة على مرمي الانتاج ومرت بجانب القائم الايمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة 18

أضاع محمد مسعد هجمة خطيرة ثانية على مرمى فريق الإنتاج الحربي بعد عرضية رائعة من رجب بكار في الدقيقة 21 .

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي.

وغاب صالح جمعة عن قائمة المباراة وذلك لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

بهذه النتيجة ينجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق أول ثلاث نقاط في أول مباراة وأول مشاركة في الدوري الممتاز بعد الصعود ممثلا عن مجموعة القاهرة التي تصدرها الموسم الماضي في القسم الثاني .

أعرب معتز البطاوي المشرف العام علي الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بالفوز علي منافسه الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين بدون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.