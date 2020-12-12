اليوم.. محاكمة 8 متهمين في قضية "أحداث المطرية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، مُحاكمة 8 مُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية".





تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفي .





وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.