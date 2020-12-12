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حوادث

اليوم.. محاكمة 8 متهمين في قضية "أحداث المطرية"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد - أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، مُحاكمة 8 مُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية".

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفي .

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
 
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
 
ومن ضمن التهم التى تواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للسجن المؤبد.
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