حسين فهمي لـ أبلة فاهيتا: عمري ما بوست ست أطول مني

حل الفنان الكبير حسين فهمي ضيفا على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، مساء الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.





وتحدث «فهمي» خلال اللقاء عن حياته الخاصة والفنية، وعلاقته بالمرأة، كاشفا العديد من أسراره الشخصية في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.





وقال فهمي، إن اسمه المركب هو محمد حسين، متابعًا : "نص أصحابي ينادوني باسم بيبسي".





وأكمل: "أن تاريخ ميلاده مازحًا هو 22 مارس 2020، ومتزوج ويعول ولديه 3 أولاد هم محمود ونائلة ومنة الله، معقبا: "كلهم حلوين عشان أمهاتهم حلوين".





وأكمل: "بابا درس علوم سياسية في باريس، وأمي درست في السيربون.. والدتي كانت سيدة مجتمع".



