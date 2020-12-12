ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسين فهمي لـ أبلة فاهيتا: عمري ما بوست ست أطول مني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:46 ص
حسين فهمي
حسين فهمي
Advertisements
حمزة شعيب
حل الفنان الكبير حسين فهمي ضيفا على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، مساء الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

وتحدث «فهمي» خلال اللقاء عن حياته الخاصة والفنية، وعلاقته بالمرأة، كاشفا العديد من أسراره الشخصية في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

وقال  فهمي، إن اسمه المركب هو محمد حسين، متابعًا : "نص أصحابي ينادوني باسم بيبسي".

وأكمل: "أن تاريخ ميلاده مازحًا هو 22 مارس 2020، ومتزوج ويعول ولديه 3 أولاد هم محمود ونائلة ومنة الله، معقبا: "كلهم حلوين عشان أمهاتهم حلوين".

وأكمل: "بابا درس علوم سياسية في باريس، وأمي درست في السيربون.. والدتي كانت سيدة مجتمع".

وعن حياته، كشف حسين فهمي تفاصيل جديدة، قائلا:" بعمل ريجيم طول الوقت ولو زعلان من حد بمجرد إنه يبوسني أصالحه على طول، وعمري ما بوست ست أطول مني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف نسيت الفستان ولبست البطانة.. أبلة فاهيتا تسخر من ملابس نجمات مهرجان الجونة

باتون باليه... أغنية كوميدية لـ الشرنوبي وأبلة فاهيتا عن موجة كورونا الثانية

أحمد فهمي ساخرا: كان نفسي أتجوز معز مسعود .. شاهد

شاهد.. مهرجان "فكك فكك" لـ ليلى علوي وأبلة فاهيتا

أول ظهور لـ أبلة فاهيتا بعد إصابتها بـ كورونا .. فيديو

متغلطيش في لميس الحديدي.. أبلة فاهيتا تتحدث عن الجدات وتركيب حلقان بالأنف.. فيديو

ترشيحاتنا

خرق حكما استمر 130 عامًا في أمريكا.. ترامب يحصل على لقب «الجلاد» | صور

بعد تصريحات زينة المثيرة| ما الهدف من إقامة المهرجانات السينمائية

الخطيب: دعم مؤمن زكريا واجب .. والأهلي لا يترك أبناءه

المسابقات: 4 ملاعب لن تستقبل الأهلي والزمالك في الدوري

حسين فهمي لـ أبلة فاهيتا: عمري ما بوست ست أطول مني

هل يحق لـ الأهلي ضم صفقات جديدة في يناير؟.. مازن مرزوق يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبلا آلاف الرسائل .. رجلان يقضيان 10 سنوات للرد على مكاتبات الأطفال إلى بابا نويل

مواصفات مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 maserati ghibli hybrid .. صور

خرق حكما استمر 130 عامًا في أمريكا.. ترامب يحصل على لقب «الجلاد» | صور