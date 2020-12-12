ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد السعدني يعلق على حوار محمود الخطيب

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد السعدنى تويتة جديدة في حب كابتن محمود الخطيب عقب حواره التليفزيوني بعد طول غياب.

وكتب أحمد السعدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: محمود الخطيب ♥️.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أكد أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، يعمل بإخلاص وتفانٍ، ويعشق الكرة إلى جانب طبيعة علاقته المميزة بالجهاز واللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية، وأهم شيء المدرب الذي يحتضن اللاعبين باعتبارهم أدواته.

وأكد الخطيب أن الجيل الحالي يستحق الحصول على بطولة إفريقيا، فقد حققوا بطولات من قبل، لكن إفريقيا كانت غائبة، فسعادته مضاعفة بعد فوز الجيل الحالي باللقب.

وتطرق الخطيب إلى الحديث عن رحيل بعض اللاعبين، قائلًا: «لم أحزن على رحيل اللاعبين، أنا حزين عليهم، المفروض أنهم هم من يحزنون».

وأوضح رئيس الأهلي أن الجيل الحالي يتمتع بشخصية البطل، والجماهير لديها ثقة كبيرة في الأهلي، واستقبالهم للاعبين بعد الخسارة بخماسية وتحيتهم وهتافهم «الدوري يا أهلي»، بعد الخروج من إفريقيا الموسم الماضي، كان دافعًا وحافزًا قويًّا لهم لإحراز البطولات. 

وأضاف الخطيب: «الدوري تحقق... الجميع يقول إنها أصعب بطولة... الموسم الماضي كان هناك تجاوزات ومهاترات ومحاولات لعرقلة النادي». 

وقال الخطيب: «قلت للاعبين أنتم أفضل مجموعة موجودة، تستحقون الفوز بالبطولة، الإصرار وثقة الجمهور منحا اللاعبين الثقة، وكانوا أكثر حرصًا على عدم ضياع البطولة».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسياد القارة.. أحمد السعدني يحتفل بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الخطيب أول رئيس نادٍ يُتوج بدوري الأبطال لاعبًا ورئيسًا

طارق قنديل: الخطيب أدار ملف المدرب بشكل رائع بعد رحيل فايلر.. فيديو

أحمد فهمي والسعدني يحتفلان بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

جمهور النادي الأهلي يشيد بعظمة عم حارث على تويتر

محمود الخطيب يكشف السر وراء تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تظهر بإطلالة جريئة

إنذار شديد لفرق الدوري.. سيراميكا كليوباترا يضرب الإنتاج بثنائية في أول لقاءاته بالممتاز

إصابة 60 شخصًا بحادث دهس في ولاية نيويورك الأمريكية.. فيديو

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"

رسالة غامضة من أمير مرتضى منصور على السوشيال ميديا

معتز البطاوي يوضح أسباب رحيل صالح جمعة من ملعب المباراة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تظهر بإطلالة جريئة

10 صور جديدة من حفل زفاف رنا سماحة

باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها