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فن

مبروك يا عروسة.. سوسن بدر تهنئ بشرى بعقد قرانها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأت الفنانة سوسن بدر، بشرى بعد عقد قرانها علي سالم هيكل عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت سوسن بدر صورة تجمع بشري بزوجها وعلقت قائلة: "مبرووووك يا عروسة"

وكانت الفنانة بشرى، احتفلت بعقد قرانها على سالم هيكل، في أجواء عائلية بحضور عدد محدود من العائلتين كإجراءات إحترازية بسبب فريوس كورونا المستجد.

وتتميز الفنانة بشرى بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات جريئة ومثيرة وانيقة تخطف بها الأنظار.

وظهرت بشرى وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأبيض من الدانتيل من الجزء العلوي له، بأكمام طويلة ، واختارت حذاء جلد باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمالها الخلاب.


وسبق أن روجت بشرى لمسلسلها الجديد وادي الجن عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ونشرت عبر إنستجرام بوستر المسلسل وعلقت قائلة: "قريبا مسلسل #وادى_الجن على منصة VIU إخراج حسام الجوهرى".

مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة.

كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك، و ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.
مبروك يا عروسة.. سوسن بدر تهنئ بشرى بعقد قرانها
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