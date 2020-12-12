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محافظات

لظروف إنسانية.. محافظ الفيوم يوجه بعلاج 3 حالات ونقل عجوز ضرير لإحدى دور الرعاية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
نقل عجوز ضرير لإحدى
نقل عجوز ضرير لإحدى دور الرعاية بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لحالتين إنسانيتين وتوقيع الكشف الطبي عليهما، وكذلك توفير طرف صناعي للطفل "زياد" الذي فقد يده بسبب ماكينة طحين القمح. 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن توجيهات المحافظ جاءت استجابة سريعة لما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالات الثلاثة، حيث انتشرت صور وفيديو لرجل مسن، ضرير، ولا يستطيع الحركة، ويحتاج الى دار رعاية، مشيرًا إلى أن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي توجه للحالة وأجروا له دراسة حالة، وتبين أن اسمه أحمد محمود سعيد، يبلغ من العمر 87 سنة ويقيم بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، كما أنه ضرير، ويعاني من مشاكل صحية ولا يستطيع الحركة. 

وأضاف، أن فريق مديرية التضامن الاجتماعي اصطحب المواطن المذكور إلى مستشفى الفيوم العام لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء بعض الأشعات له، وبعد تبين خلوه من الفيروس، تم نقله إلى إحدى دور الرعاية. 

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ، لمديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير طرف صناعي للطفل "زياد" الذي فقد يده بسبب ماكينة طحن القمح، وأجرى عمليتين جراحيتين إحداهما لبتر يده والأخرى لترقيع الجرح مكان البتر، وأُصيب على إثرها بحالة انهيار عصبي ورفض الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى، وعجزت والدة الطفل عن تركيب طرف صناعي للطفل بسبب ارتفاع سعره.

وأضاف أن جمعية بلال بن رباح تواصلت مع الطفل وتم إرساله لمركز تأهيل القوات المسلحة بمنطقة العجوزة بالجيزة لتوقيع الكشف الطبي عليه وأخذ مقاسه تمهيدًا لتركيب طرف صناعي مستورد فور تعافي الجرح. 

وأوضح "التوني" أن الحالة الإنسانية الثالثة كانت لسيدة موجودة أمام باب مستشفي الفيوم العام تعاني من حالة نفسية، ووجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي، للتعامل مع الحالة والتنسيق مع مديرية الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها.


من جانب أخر عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري لمتابعة وعرض موقف فيروس كورونا، مشددًا على سرعة حصر البؤر التى بها حالات إصابة وبيان موقفها، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهًا بسرعة تدريب الأطقم الطبية، خاصة أطباء التكليف، وتكثيف المتابعة الدورية على المستشفيات، وتوفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.
لظروف إنسانية.. محافظ الفيوم يوجه بعلاج 3 حالات ونقل عجوز ضرير لإحدى دور الرعاية
لظروف إنسانية.. محافظ الفيوم يوجه بعلاج 3 حالات ونقل عجوز ضرير لإحدى دور الرعاية
لظروف إنسانية.. محافظ الفيوم يوجه بعلاج 3 حالات ونقل عجوز ضرير لإحدى دور الرعاية
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