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رياضة

هدف في وقت قاتل بـ3 نقاط.. ملخص مباراة بيراميدز والاتحاد| فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:18 م
حسام حسن
حسام حسن
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

تمكن الإتحاد السكندري من تسجيل هدف في شباك مرمى بيراميدز بحلول الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق خالد قمر ولكن تم الغاء الهدف من حكم الراية بداعي التسلل .

ومن بعده سجل رزاق سيسه لاعب الإتحاد السكندري هدفا آخر عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن راوغ خالد قمر مدافعي بيراميدز ومررها للإيفواري الذي أسكنها شباك شريف إكرامي. 

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد السكندري في الدقيقة 33 من عمر المباراة. 

وأشهر الصباحي حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه رمضان صبحي لاعب بيراميدز في الدقيقة 36 بعد تدخله مع لاعب الإتحاد بقوة في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 43 من عمر المباراة تمكن الاتحاد السكندري من تعديل النتيجة عن طريق عمار حمدي لاعب زعيم الثغر.

الشوط الثاني

وفي الدقيقة 51 من عمر المباراة انطلق رمضان صبحي من خلف مدافعي الاتحاد السكندري وتم عرقلته من الخلف داخل منطقة الجزاء وحصل على ركلة جزاء.

وسدد عبد الله السعيد الكرة ولكن تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري.

ثم عاد سيد البلد مرة أخرى للهجوم كما كن في شوط المباراة الأول، وتمكن من الوصول الى مرمى بيراميدز  أكثر من مرة ولكن لم يسجل أي أهداف. 

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح رمضان صبحي في الدقيقة 93 من الوقت محتسب بدلا من الضائع، بعد سقوط ابو التفانين داخل منطقة الجزاء. 

وطالب لاعبو الاتحاد بالعودة لخاصية الـ VAR، وبالفعل توقفت المباراة لحسم القرار، وعاد الحكم في قراره وألغى ركلة الجزاء.

وخطف الإتحاد السكندري هدف الفوز في الدقيقة 97 من الوقت محتسب بددل من ضائع، عن طريق رأسية رائعة في مرمى شريف إكرامي. 

سجل خالد الغندور هدف التقدم عن طريق رأسية ممرها له عبد السميع ابراهيم ليمنح سيد البلد ثلاث نقاط مهمة في مباراة مثيرة.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندري واقتناص ثلاث نقاط مهمة، ليصبح في المركز الثالث ويستقر بيراميدز بدون نقاط في المركز السابع.

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