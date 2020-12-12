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برلمان

تصل لـ 20 ألف جنيه.. تعرف على مكافآت العضوية لنواب البرلمان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
حدد قانونا مجلس النواب والشيوخ مكافآت عضوية أعضاء البرلمان، التي يحصلون عليها بمجرد انضمامهم إلى عضوية المجلس حتى انتهاء عضويتهم به.

تأتي المكافأة ضمن حقوق النواب الإلزامية بموجب القانون، والتي تتساوى في المجلسين، حيث تقدر بخمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى بدلات اللجان والجلسات بحيث يكون إجمالى ما يحصل عليه لا يزيد على 20 ألف جنيه.


مكافأة الشيوخ

نص القانون فى المادة (36) على أن "يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين" أول يوم انعقاد للمجلس" ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.


وحدد القانون فى المادة 37 المكافأة التى يتقاضاها رئيس المجلس والوكيلين حيث نصت على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

مكافأة النواب

وفي قانون مجلس النواب، نصت المادة 34 على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تُستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

وفيما يخص مكافأة الرئيس والوكيلين، فقد نصت المادة 35 على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
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