ليفربول في ضيافة فولهام بـ الدوري الإنجليزي اليوم.. وينتظر هدية من مدربه السابق

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تخطى بنجاح فعاليات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وحجز مقعده في دور الـ16، ليحول تركيزه التام حاليا إلى الصراع المحتدم مع توتنهام على الصدارة، حيث تتواصل المنافسة القوية بين الفريقين على الصدارة من خلال مباريات الجولة 12، حيث يحل توتنهام ضيفا أيضًا على كريستال بالاس اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع مساءً.



