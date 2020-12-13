الصحف السعودية اليوم.. ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في المملكة.. أذرع أردوغان بفرنسا تواصل مساعي نشر التطرف.. انفجار داخل مطار بغداد.. وترامب يتلقى صفعة جديدة

الدفاع المدني بالمملكة يحذر: أمطار رعدية على 7 مناطق

السعودية تسجل 166 إصابة بـ كورونا.. وارتفاع عدد المتعافين إلى 350347

-نكسة جديدة لـ ترامب.. وتكساس تدعو للانفصال

"أبو الغيط" يدعو لاستجابة عربية ضد القوى الإقليمية المضرّة بالأمن القومي

روسيا تسجل 28080 إصابة جديدة بفيروس كورونا و488 وفاة









تناولت الصحف السعودية، اليوم الأحد، عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، جاء على رأسها تلقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ضربة جديدة، فضلًا عن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إضافةً إلى متفرقات أخرى.









محليًا، نقلت صحيفة "عكاظ"، عن المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرها من هطول أمطار رعدية اعتبارا من غد، الاثنين، وحتى الخميس المقبل، على أجزاء من المملكة، تتأثر جراءها 7 مناطق، هي "مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية".









ويتوقع الدفاع المدني هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، علاوة على رياح نشطة السرعة، مع احتمال تعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا الرياض والقصيم بأمطار متوسطة ورياح نشطة.









وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 359749، بينها 3366 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 517 حالة حرجة.











كما تم تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 350347 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6036 حالة، بإضافة 13 حالة وفاة جديدة.









عربيًا، ذكرت صحيفة "سبق" أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، دعا إلى استجابة عربية جماعية في مواجهة سياسات القوى الإقليمية التي تضر بالأمن القومي للدول العربية، موضحًا أن التحديات التي تواجهها المنطقة غير المسبوقة، خاصة على الصعيدين الأمني والاستراتيجي.









جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها "أبو الغيط" أمام جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر الجامعة العربية.









ومن الصحيفة ذاتها، أفادت بأن جسما غريبا انفجر داخل مطار بغداد الدولي دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.









وقال مصدر أمني عراقي إن جسمًا غريبًا انفجر داخل مطار بغداد الدولي، بالقرب من مدرسة الرد السريع العسكرية، دون أن يخلف خسائر بشرية أو مادية، لافتا إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار، خشية من وقوع انفجارات أخرى، فيما فتحت تحقيقًا لمعرفة طبيعة الانفجار.









وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن السباق بين وباء كوفيد-19 واللقاح الذي يمنع الإصابة به أصبح مثل سباق بين قط وفأر، فكلما ارتفعت كفة الآمال بأن يضع اللقاح حدًا لجائحة فايروس كورونا الجديد رجحت كفة التفشي المتسارع للفيروس.









ووصل عدد الإصابات عالميًا منتصف أمس، السبت، إلى 71.50 مليون إصابة، ارتفع معها عدد الوفيات إلى 1.60 مليون وفاةـ وهو تسارع لا يمكن وصفه بشيء سوى الجنون.









ومن صحيفة "الرياض"، وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ضربة جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد رفضها النظر في طعن قدمته سلطات ولاية تكساس يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.









واعتبر قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم ثلاثة عينهم الرئيس الذي تنتهي ولايته في يناير، في قرار مقتضب أن تكساس التي صوّتت لصالح ترامب في الاقتراع الرئاسي لا يحقّ لها التدخل في طريقة إجراء الانتخابات في ولايات أخرى.









وفي حين يُرتقب أن يتجمع كبار الناخبين، غدًا الاثنين، لتأكيد أصواتهم، يواصل ترامب رفض الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن، لكن رد الفعل الأعنف جاء من رئيس الحزب الجمهوري في تكساس ألن ويست الذي لم يتردد في التفكير في انفصال هذه الولاية الجنوبية. وقال في بيان لحزبه "ربما يتعين على الولايات الملتزمة بالقانون أن تتحد وتشكل اتحادا للولايات التي تحترم الدستور".









أما صحيفة "سبق"، فسلطت الضوء على تحركات تركيا الخفية في المجتمع الفرنسي مستغلة عدد الأتراك أو المواطنين الفرنسيين من أصل تركي هناك، حيث كشف تحقيق استقصائي بثته قناة حكومية فرنسية، دور أنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان في اختراق البلاد عبر شبكات وشخصيات لنشر التطرف والفوضى، وزرع النزعات الانفصالية، بصورة "لا تتوافق مع قيم الجمهورية".









وبثت القناة الفرنسية الثانية الممولة من الحكومة، فيلمًا وثائقيًّا ضمن برنامج التحقيقات الشهير "مزيد من التحقيق"، كشفت فيه ما سمّته "استعمال المجتمع التركي في فرنسا من طرف أردوغان؛ لنشر أفكاره التي تجمع بين التطرف القومي والديني".









وأشار التحقيق إلى أن أردوغان "يحاول ممارسة نفوذه على الشتات التركي في أوروبا من خلال شبكات قوية، سياسية وتعليمية ودينية"، خصوصًا أن فرنسا تحتضن على أراضيها نحو 700 ألف ما بين مقيم تركي أو فرنسي من أصل تركي.









فيما قالت صحيفة "اليوم"، إن وزراء بريطانيين نصحوا المتاجر الكبرى بتخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات.









أما صحيفة "الوئام"، فقالت إن روسيا سجلت 28080 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها 6425 حالة في العاصمة موسكو وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و653928 منذ بدء الجائحة.









وقالت السلطات إن 488 شخصا توفوا بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 46941.