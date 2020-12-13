ضبط 3 فنيي غاز لعمل توصيلات بدون علم الشركة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ٣ فنيي شبكات بإحدى الشركات لخدمات الغاز الطبيعى لقيامهم بتوصيل الغاز لأحد المحلات دون علم الشركة.









تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام 3 فنيي شبكات بإحدى الشركات لخدمات الغاز الطبيعى بتوصيل الغاز الطبيعى لمحل تجارى دون الرجوع للشركة أو التصريح بذلك، وباستخدام عدادات ومواسير مرتجع هالك خارج عهدة الشركة والتربح من ذلك بالحصول من مالك المحل التجارى المُشار إليه على مبلغ مالى مقابل توصيل الغاز، ومبالغ مالية قيمة استهلاك الغاز لعدة أشهر مما أضر بأعمال وأموال الشركة قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.









وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة وعن قيام "3 فنيين شبكات بذات الشركة، لاثنين منهم معلومات جنائية ومحبوسان حاليًا على ذمة قضايا" بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.









عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين على النحو المشار إليه.