خبيرة عقم تكشف خطوات عملية الحقن المجهري

تحدثت الدكتورة إيمان الجندي، خبيرة العقم وأستاذة النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، عن خطوات عملية الحقن المجهري من حيث التحضير والاستعداد الجيد للعملية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المراحل التي يمر بها الزوج والزوجة قبل البدء في العملية، مثل مرحلة التشاور مع الطبيب بشأن مفهوم الحقن المجهري وخطواته ونسب نجاحه ومضاعفته وكذلك التكلفة المادية المتوقعة.





وأضافت "الجندي"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، أنه من ثم مرحلة إبلاغ الطبيب بالتاريخ المرضي الخاص بالزوج والزوجة خصوصًا في حال المعاناة من مرض السكري أو اضطرابات الغدة الدرقية حتى يتم العمل على علاجها قبل البدء في العملية.





وأوضحت أن المرحلة الثالثة قبل بدء عملية الحقن المجهري تتمثل في مرحلة فحص الزوج والزوجة والتي تتم عن طريق إجراء التحاليل وفحص آخر بالموجات فوق الصوتية، حيث ينبغي على الزوج إجراء تحليل السائل المنوي، وفي حال الفشل المتكرر للحقن المجهري يتم عمل تحليل إضافي للزوج، وهو تكسير المادة الوراثية في رأس الحيوان المنوي.





وتابعت "أما الزوجة يتم لها إجراء كافة التحاليل الهرمونية سواء الدرقية واللبنية، والنخامي، وذلك ثالث يوم الدورة الشهرية، كذلك تحليل مخزون المبيض لمعرفة شكل مرحلة التنشيط التي ستخضع لها الزوجة، وفي حال الفشل المتكرر ستتم إضافة بعض التحاليل للزوجة مثل أجسام مضادة، وأجسام مناعية وطفرات وهي تحاليل استثنائية تتم للحالات التي فشل معها الحقن المجهري أكثر من مرة".





ولفتت إلى مرحلة الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية، حيث يتم فحص الرحم لمعرفة وجود أورام أو التصاقات أو عيوب خلقية حتى يتم علاجها بالمنظار الرحمي، ويتم كذلك فحص المبيضين لمعرفة وجود أكياس أو تكيسات أو أكياس وظيفية أو دموية لتقييم شكل وحجم وصحة المبيضين قبل الحقن المجهري، وفحص قنوات فالوب للتأكد من عدم وجود ارتشاح بهما حتى لا تتأثر الأجنة المزروعة بالماء أو الصديد الناتج عن ارتشاح قناتي فالوب، وفي حال وجود هذه المشكلة سيتم العمل على علاجها قبل العملية.



