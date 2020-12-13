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رئيسة حزب اليمين في فرنسا: القادة الأوروبيون عاجزون عن مواجهة الإرهاب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت ماريان لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا، إن  الإسلاميين المتطرفين، أو الإرهابين بالأحري يشنون حربًا على العالم ويشهرون أسلحتهم  في وجه العديد من الدول، بما في ذلك دول إسلامية مثل مصر.

ووضعت لوبان خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" المعروض عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، خطة ترتكز على عدة محاور لمواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن انتشار الإرهاب يرجع إلى عجز بعض القادة الأوروبيون في مواجهتهم، وعلى رأسهم فرنسا، مشيدة بمصر وبحربها ضد الإرهاب.

وأشارت إلى أن يجب أن نتشارك المعلومات الاستخباراتية، ونتبني دبلوماسية لها هدف مشترك ونتمكن من استخدام منظومات دولية موجودة بالفعل وإعادة توجيه هذه المؤسسات نحو محاربة الإرهاب.

قالت ماريان لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا، إن القادة الأوروبيون عاجزون عن مواجهة التطرف والإرهاب.

وأضافت لوبان، أن دبلوماسيتها  كان من المفترض أن تصب جميعها في صالح محاربة الإرهاب، والعجيب أن هناك دول تساند الإيديولوجيات الإسلامية المتطرفة وتشارك في محافل دولية لهم ولا يتم تصنيفهم على أنهم دول إسلامية.

وأشارت لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا، إلى أنه يجب أنها تطالب منذ عدة سنوات بإدراج جماعة المسلمين كجماعة إرهابية.
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