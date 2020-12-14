دعاء زيارة قبر الوالدين من 23 كلمة يخفف عليهم الحساب ويدفع عنهم العذاب

دعاء للميت امام قبره



مكتوب ، الوارد بالحديث والسُنة النبوية الشريفة، عدة أمثلة من

: « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته»،

« اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا».

كذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة»،

كما أن من

: « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها».

« اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور»،

« اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

آخر وهو: «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه»،

« اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به»،

« اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»،

« اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».