دعاء زيارة قبر الوالدين من 23 كلمة يخفف عليهم الحساب ويدفع عنهم العذاب

دعاء زيارة قبر الوالدين ، يعد هذا الدعاء وهذه الزيارة من الآمال التي ينتظرها الموتى من أحبائهم الأحياء، فلا شيء أثمن من دعاء للميت يخفف عنه العذاب ويحول قبره إلى جنة، إلا أن دعاء زيارة قبر الوالدين هو من امتداد لبر الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، بعدما فارقوهم، كما أنه أحد الوصايا النبوية الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بما يجعل من دعاء زيارة قبر الوالدين بوابة الأمل والرجاء والثواب الجزيل لكل من الوالدين الأموات وكذلك الأبناء الأحياء.
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دعاء زيارة قبر الوالدين
دعاء زيارة قبر الوالدين ، وردت فيما ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ماذا يقال عند زيارة القبور أنه يقال هذه الكلمات: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».
دعاء زيارة قبر الوالدين روى الإمام مسلم عن بُرَيدَة بن الحُصيف رضى الله عنه، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال عند زيارة القبور: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الـمُؤْمِنِينَ، والـمُسْلِمِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، [وَيَرْحَمُ اللَّهُ الـمُستَقْدِمينَ مِنَّا والـمُستأخِرينَ] أسألُ اللَّهَ لنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ».
ومن دعاء زيارة قبر الوالدين قوله: «نسأل الله لنا ولكم العافية» أما وجه سؤال العافية للأحياء فظاهر، وأما وجه السؤال للموتى؛ فالمراد بها أن يدفع الله عنهم العذاب، ويخفف عليهم الحساب، ومن هذا الباب ما جاء عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ يعني: في زيارة القبور، قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاءالله بكم لاحقون».
حكم زيارة قبر الوالدين
حكم زيارة قبر الوالدين هو سُنة ووصية عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث إنه –صلى الله عليه وسلم- حثنا على زيارة القبور للعظة والاعتبار، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة»،ومن أدب زيارة القبور الثابت في السنة النبوية الشريفة، أن يقول الزائر لأهل القبور «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».
حكم زيارة قبر الوالدين ، فورد أن وضع الزرع على القبر له أصل؛ بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعن ابن عباس-رضي الله عنه-، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة»، ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا».
حكم عدم زيارة قبر الوالدين
حكم عدم زيارة قبر الوالدين ، فورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل زيارتهما فى القبر ولكنه جاء في حديث آخر أنه مثلما كنت تزورهما فى الحياة وكانا يفرحان بهذا فعليك أن تزورهما وهما فى قبورهما، لأنهما يأنسا بك، ويجب أن نحث الشباب والجميع على أن يزوروا قبور آبائهم وأمهاتهم حتى ندخل السرور على أرواح هؤلاء الموتى، فإذا لم تستطع زيارتهم فلا تأثم شرعًا لأنك ستدعو لهما فى صلاتك وفى غير صلاتك، ستخرج صدقات وستقرأ القرآن، ولكنه يستحب أن تزورهما حتى يأنسا بك كما كانا يأنسا بك حال حياتهما.
شروط زيارة قبر الوالدين
شروط زيارة قبر الوالدين ، فقد ورد أنه يشترط عند زيارة القبور تخلو الزيارة من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع، وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعياد والمواسم، وعن صور اللهو والتسلية ونُظم الضيافة، وعن المبيت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغي، أما إذا قُصد بها تجديد الأحزان، واتُّخذ فيها ما يُنافي العظة والاعتبار، فإنها تكون مُحرمة على الرجال والنساء.
شروط زيارة قبر الوالدين ، ففيها جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضى الله عنه– قَالَ: مَرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: «اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِي»، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» أخرجه البخاري في صحيحه.
شروط زيارة قبر الوالدين ، بين وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وَعَظَهَا بالصبر ولم يُنكر عليها زيارة القبر، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُعلم النساء والرجال على السواء إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» أخرجه أحمد في مسنده.
بر الوالدين بعد الممات
من أكمل الأعمال بر الوالدين التى جاءت بها الشريعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قالوا يا رسول هل عليَّ من بر لوالدي بعد موتهما قال نعم قالوا بما يا رسول الله؟ قال أن تصلى عليهما وأن تدعو لهما وأن تصلى الرحم التى لا توصل إلا بهما".
بر الوالدين بعد الوفاة
بر الآباء والأمهات لا يقتصر فقط على الحياة فى الدنيا ولكن يكون أيضا بعد وفاتهما، والنبى قال فى حديثه الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"، ومن البر بالوالدين، صلة رحم كل منهما بعد الوفاة، وكذلك التواصل مع أقرب الناس إليهم من أصدقائهم، وكذلك الإستمرار فى عمل صالح كان يواصل فعله الوالدين فى حياتهما، حيث إن بر الوالدين والقيام على خدمتهما عند كبرهما والنفقة عليهما سبب لدخول الجنة فكان بر الأم أعظم من الجهاد.
دعاء للميت امام قبره
دعاء للميت امام قبره مكتوب ، الوارد بالحديث والسُنة النبوية الشريفة، عدة أمثلة من دعاء للميت أمام قبره : « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته»، « اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا».
ومن دعاء للميت امام قبره مكتوب كذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة»، كما أن من دعاء للميت امام قبره مكتوب : « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها».
« اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور»، « اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».
دعاء للميت امام قبره مكتوب آخر وهو: «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه»، « اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به»، « اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»، « اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».
دعاء للميت امام قبره مكتوب ، الوارد بالحديث والسُنة النبوية الشريفة، عدة أمثلة من دعاء للميت أمام قبره : « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته»، « اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا».
ومن دعاء للميت امام قبره مكتوب كذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة»، كما أن من دعاء للميت امام قبره مكتوب : « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها».
« اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور»، « اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».
دعاء للميت امام قبره مكتوب آخر وهو: «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه»، « اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به»، « اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»، « اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».