دعاء قصير للميت 2019 مكتوب من 5 كلمات من أجمل وأحن أدعية المتوفي

ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل

مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل

هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.