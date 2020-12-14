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التضامن: تأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:33 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي
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نورهان رأفت
أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية، لتدشين مشروع قومي شامل، يضم كافة الجهود من مؤسسات المجتمع المدني، ومكلفات الخدمة العامة، ومجهودات المجتمع المدني، وهي "صحوة كاملة"، بالتعاون مع أكثر من وزارة على مستوى الجمهورية .

ولفتت وزير التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات لـ فضائية القناة الأولى، أن أهداف المشروع تتضمن تمكين اقتصادي للمرأة، وترشيد دورها الإنجابي ، من خلال القوافل الطبية، وبمعاونة وزارة الصحة والسكان ، موضحة أنه سيتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة، في الحملة، وحتى 500 جمعية، ولن يتم ترك أية مؤسسة مجتمع مدني، دون المشاركة في هذه الحملة.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر، للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة لتعظيم دور الحضانات ، لتستطيع المرأة، أن تقوم بعملها ، منوهة أن الدولة توفر 2 مليار جنيه للأسر الأولى بالرعاية ، لمواجهة تداعيات كورونا.

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان « تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا». 

وأكدت نيفين القباج أن الدولة بمؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرةً إلى أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية «التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر منذ عقود تسعى لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أن النجاحات التي حققتها كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتى وصل عدد السكان حاليًا لـ«102 مليون نسمة» رغم أن عدد السكان المستهدف فى خطة السكان التي أعلنتها الحكومة عام 2015، هو 94 مليون نسمة خلال عام 2020.
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