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بين الناس

عزبة سويلم فى القليوبية محرومة من الصرف الصحى .. صور

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
يعانى سكان عزبة سويلم التابعة لمنطقة «باسوس» فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أشد المعاناه بسبب الطرق الطينية المتعرجة الغارقة فى مياه «الطرنشات»، و تلوث مياه الشرب وحرمانهم من شبكة الصرف الصحى، على الرغم من دخولها بالمناطق المحيطة بها كعزبتى «أبوالغيط وباسوس» باعتبارها داخل الحيز العمرانى.

ويقول المواطن هانى العجوز في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : أنه لم يتم إدخال الصرف للعزبة ، علما بأنها داخل الحيز العمرانى ، حيث نعتمد على طرنشات لتخزين مياه الصرف الصحى أمام المنازل وهى دائمًا بتطفح فضلًا عن انتشار الروائح الكريهة  و الحشرات ،  بالأضافة الى  أختلاط مياه الصرف بمياه الشرب.   
وأضاف : عربيات كسح الحكومة مابتجيش خالص فبنجيب عربية على حسابنا كل يوم بتفضى الطرنش بـ60 جنيه، لكن لو شوارع داخلية بتكون النقلة بـ100 جنيه ، الأمر الذى أثر على الكثير من منازل العزبة ما يضطرهم للحفر حولها ووضع الكثير من الرمال بها منعًا لانهيارها.

  وأشار : أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المسئولة كالجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالقناطر الخيرية وتم الموافقة من المحافظة بإدخال الصرف الصحى للعزبة لكن لم تنفذ أى خطوة حتى الآن.

مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01110405621

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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