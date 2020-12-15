عزبة سويلم فى القليوبية محرومة من الصرف الصحى .. صور

يعانى سكان عزبة سويلم التابعة لمنطقة «باسوس» فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أشد المعاناه بسبب الطرق الطينية المتعرجة الغارقة فى مياه «الطرنشات»، و تلوث مياه الشرب وحرمانهم من شبكة الصرف الصحى، على الرغم من دخولها بالمناطق المحيطة بها كعزبتى «أبوالغيط وباسوس» باعتبارها داخل الحيز العمرانى.





ويقول المواطن هانى العجوز في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : أنه لم يتم إدخال الصرف للعزبة ، علما بأنها داخل الحيز العمرانى ، حيث نعتمد على طرنشات لتخزين مياه الصرف الصحى أمام المنازل وهى دائمًا بتطفح فضلًا عن انتشار الروائح الكريهة و الحشرات ، بالأضافة الى أختلاط مياه الصرف بمياه الشرب.

وأضاف : عربيات كسح الحكومة مابتجيش خالص فبنجيب عربية على حسابنا كل يوم بتفضى الطرنش بـ60 جنيه، لكن لو شوارع داخلية بتكون النقلة بـ100 جنيه ، الأمر الذى أثر على الكثير من منازل العزبة ما يضطرهم للحفر حولها ووضع الكثير من الرمال بها منعًا لانهيارها.





وأشار : أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المسئولة كالجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالقناطر الخيرية وتم الموافقة من المحافظة بإدخال الصرف الصحى للعزبة لكن لم تنفذ أى خطوة حتى الآن.





مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.





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