الكويت تعلن تضامنها مع السعودية في حادث استهداف ناقلة النفط بميناء جدة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن إدانتھا واستنكارھا الشدیدین لاستھداف ناقلة نفط في میناء جدة بالمملكة العربیة السعودیة بواسطة زورق مفخخ والذي أسفر عن إلحاق أضرار مادیة بالسفینة.





وقالت الخارجية الكويتية في بيان، إن استمرار ھذه الأعمال الإرھابیة وما تنطوي علیها من تداعیات خطیرة والتي تستھدف أمن المملكة العربیة السعودیة واستقرار المنطقة وحریة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمیة تمثل انتھاكا صارخا للقوانین والمواثیق الدولیة الأمر الذي یستوجب معه تحركا جدیا للمجتمع الدولي لاسیما مجلس الأمن لوضع حد لھذه الأعمال.





وأكدت الخارجية الكويتية وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة العربیة السعودية وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.





وكشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تفاصيل حادث انفجار إحدى ناقلات النفط التابعة لشركة شحن بريطانية في ميناء جدة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المصدر إن سفينةً مخصصةً لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، تعرضت في الدقائق الأولى من صباح اليوم الاثنين، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير بها.

وأضاف أن وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت على الفور من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

وندد المصدر، بهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في مدينة الشقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم،والاقتصاد العالمي.

