خطة لتوعية المجتمع ببرامج الجامعات الأهلية الجديدة والفرص المترتبة على الالتحاق بها.. ورئيس جامعة المنصورة الجديدة لـ صدى البلد: نسعى لدعم الطالب المتميز من خلال المنح

الجامعات الأهلية: نضع خطة لتوعية المجتمع ببرامجنا والفرص المترتبة على الالتحاق بها

جامعة المنصورة الجديدة: نقدم برامج جديدة للطلاب تساعدهم فى الحصول على وظائف مرموقة

رئيس جامعة المنصورة الجديدة: نسعى لدعم الطالب المتميز من خلال المنح





تحرص جامعة المنصورة الجديدة على أن تكون متميزة محليا وعالميا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في ضوء المعايير الدولية، وأن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار القيم المجتمعية من أجل حياة أفضل وقدرات تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.





وفي ذلك الإطار، تحدث الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حول الجامعة ومدى قدرتها لإحداث تغيرات بالتعليم العالي في مصر، ومدى وعي المجتمع المصري ببرامجها.





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فقد قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنه خلال فترة التنسيق كان لدى الجامعات الأهلية الجديدة، مشكلة لأن الوقت كان ضيقا جدا، بالإضافة إلى أزمة كورونا، كما أن البرامج بالجامعات جديدة ولم يعاد المجتمع على سماعها، كما أن البداية دائما ما تكون بها حذر من الاخرين.

وأضاف "الخولي"، لموقع "صدى البلد"، أنه ما زال المجتمع غير معتاد على أسماء برامج الجامعة، لذا يمكن القول إنه قابل الجامعات مشكلة الوعي المجتمعي، لذا سيتم خلال الفترة القادمة تقديم برامج للإعلان وتوعية المجتمع بهذه بفرص العمل المتاحة لها، حيث يتم وضع خطة للتوعية ولتعريف المجتمع ببرامج الجامعات الأهلية والفرص المترتبة على الالتحاق بها.

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، أن الجامعات الأهلية تعبر عن التعليم العالي بمفهوم جديد، حيث إن الجامعات الجديدة تنشأ من البداية ذكية، بينما يوجد تطور وسعى كبير من الجامعات الأقدم للتحول إلى جامعات ذكية.





وأوضح "الخولي" أن الجامعات الأهلية تنشأ من البداية بمفهوم دولي، حيث تكون هناك شراكة مع جامعات دولية وبمفهوم اعتمادها على برامج صالحة لسوق العمل فيكون الطالب له فرصة في الحصول على وظيفة مرموقة، حيث تكون هذه البرامج ذات معايير وأهداف تضعها الدولة في المرحلة القادمة حتى يستفيد كل من يلتحق بالتعليم العالي المصري في مجالات العمل داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم التوجه نحو إنشاء الجامعات الأهلية، ومن خلال هذه الجامعات سيحدث تحول في التعليم العالي في مصر، موضحًا أن كل جامعة أهلية جديدة يتم افتتاحها تساعد على توفير أماكن شاغرة اكبر في الجامعات الحكومية، قائلا: "الجامعات الأهلية لا تنشأ على حساب الجامعات القديمة إنما تخلي أماكن لطلاب غير قادرين إلا على التعليم بهذه الجامعات القديمة والتي تسعى للتطور".

وأوضح الدكتور معوض الخولي أن الجامعات الأهلية الجديدة، تسعى إلى دعم سواء من بنوك أو بعض الجهات في الدولة أو صندوق تحيا مصر وغيره من الجهات التي تدعم التعليم العالي في مصر.

وقال "الخولي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الجامعات تسعى إلى تأسيس مفهوم لدعم نوعين من الطلاب "المتميز والمتميز غير القادر"، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تريد أن تكون عدم مقدرة الطالب على الالتحاق بها عائقا أمام إكمال تعليمه بالجامعة التي يحلم بها.





وأضاف أن الجامعات الأهلية لجأت من خلال وزارة التعليم العالي إلى الاتصال بالعديد من الجهات الداعمة تقدم لكل جامعة بمبلغ يخصص لدعم المنح والطلاب غير القادرين، بحيث أن عدم المقدرة لا تكون عائقا أمام الطالب المتفوق للدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة.

وكانت قد عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، بشأن رغبة الأخير في تقديم منح دراسية للطلاب ومعامل الحاسب الآلي، للجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة - العلمين - الملك سلمان الدولية - المنصورة الجديدة)، في إطار دعم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة.





كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن منح البنك الأهلي المصري لراغبي الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن عدة منح للطلاب المتقدمين للبرامج التالية بنسبة قد تصل إلى 100%، على أن يستمر هذا الدعم طالما يتقدم الطالب في دراسته بشكل جيد.

وجاءت البرامج الدراسية التي سيتم تخصيص المنح لها على النحو التالي:

أولا: جامعة الملك سلمان الدولية

▪ برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج

▪ برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة

▪ برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات)

▪ برنامج هندسة الطاقة

▪ برنامج هندسة المياه والبيئة

▪ برنامج بيولوجيا الأحياء المائية

▪ برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية

▪ برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

▪ برنامج الاستثمار والتمويل

ثانيا: جامعة الجلالة





▪ برنامج التمريض

▪ برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

▪ برنامج تكنولوجيا الأغذية

▪ برنامج هندسة المواد والتصنيع

▪ برنامج علوم وتكنولوجيا النانو





▪ برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

▪ برنامج ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

ثالثا: جامعة العلمين الدولية:

▪ برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

▪ برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

▪ برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

▪ برنامج التسويق.

▪ برنامج تصميم الأثاث.

وجاءت شروط الحصول على منحة البنك الأهلي المصري على النحو الآتي:

☆ بعد إعلان نتيجة اختبارات القبول، يتقدم الطلاب المستوفون للشروط بطلب للحصول على منحة، وذلك قبل بداية شهر أكتوبر 2020، في مقر الجامعة التي تم قبوله نهائيا للدراسة بها.





☆ أن يكون الطالب مصريًا.





☆ يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلب للحصول على منحة، طبقا للمجموع الاعتباري الحاصلين عليه في كل تخصص من التخصصات التي تم ذكرها.





☆ يحصل على المنحة 15% من الطلاب في كل تخصص من التخصصات الموضحة بعاليه، موزعة على ثلاثة شرائح (شريطة التقدم بطلب للحصول على المنحة)، وتم تقسيم الشرائح على النحو التالي:





الشريحة الأولى: يحصل على منحة كاملة 5% من الطلاب، الحاصلين على أعلى درجات في المجموع الاعتباري للقبول في كل تخصص.





الشريحة الثانية: يحصل 5% من الطلاب التاليين في درجات المجموع الاعتباري على نصف منحة.





الشريحة الثالثة: يحصل على نسبة 5% من الطلاب التاليين في درجات المجموع الاعتباري على ربع منحة.

☆ في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين للحصول على منحة، تعطى الأفضلية للطلاب الذين درسوا في مدارس حكومية أو مدراس تجريبية أو مدارس STEM، ويلي ذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين رياضيا (بعد تقديم شهادات موثقة).





☆ شروط الاستمرار في الحصول على منحة البنك الأهلي المصري:

☆ يستمر الطالب الحاصل على منحة البنك الأهلي المصري في الحصول على المنحة سنويا، شريطة أن يظل متفوقا في دراسته، ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، 3.60 ،3.40 (للشرائح الثلاثة)، ليحصل على منحة كاملة، نصف منحة، ربع منحة على التوالي، ويجوز أن ينتقل من شريحة للأخرى، وتتوقف المنحة للطالب الذي يحصل على مجموع تراكمي أقل من الحد الأدنى وهو 3.40.