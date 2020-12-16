موجز السوشيال ميديا.. حمو بيكا يوجه رسالة حادة لحسن شاكوش .. عمرو دياب يغنى محسود من كلمات تركي آل الشيخ .. شيكابالا يلبي طلب مشجع صغير بكى لرؤيته

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نيللي كريم تتألق بالبرتقالي في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

كلمات مؤثرة.. أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى جمهوره عبر إنستجرام

ألبوم عمرو دياب الجديد #ياانا_يالا في الأكثر تداولا على تويتر

مصر حلوة بأهلها.. آسر ياسين يشارك صورة مع ست مصرية مكافحة

بكلمات مؤثرة.. رضوى الشربيني تشارك متابعيها عيد ميلاد ابنتها

بحبك أكتر من الزمالك .. شيكابالا يلبي طلب مشجع صغير بكى لرؤيته .. شاهد

بطريقة غير مباشرة.. حمو بيكا يوجه رسالة حادة لحسن شاكوش

السند والضهر .. كهربا يشارك جمهوره بصورة جديدة

حمو بيكا ينعى صاحب كليب «دانس مونكي» الشهير

مع الجسمي وتامر حسني .. لجين عمران تقدم حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق

زوجة الفيشاوي تكشف تفاصيل فيديو رائج لها على مواقع التواصل الاجتماعي

تعاون جديد.. عمرو دياب يغنى محسود من كلمات تركي آل الشيخ

"هابي نيو يير بالعربي" مسرحية جديدة تضم محمد أنور ونجوم الفن.. شاهد

عدسات لاصقة.. منة عرفة فى إطلالة جديدة بمكياج جريء.. شاهد