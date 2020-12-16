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رياضة

الكاف يرد على اتهامه بـ ظلم مصر بعد اعتبار منتخب الشباب خاسرا أمام ليبيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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محمد سمير
أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الحديث عن تجني كاف على منتخب مصر للشباب، ومقارنة موقف الاتحاد القاري بما تم في أزمة مباراة الزمالك والرجاء المغربي، غير منصف.

وقال المصدر: "هناك مقارنة غريبة، بين موقف الكاف في تلك القضية، وموقفه من الموافقة على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، في نصف نهائي دوري الأبطال، لوجود عدد كبير من إصابات كورونا في الفريق المغربي.

وشدد المصدر على أن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء كان أمرا في المتناول، بينما مباراة مصر وليبيا لا يمكن تأجيلها، خاصة أنها تأتي ضمن بطولة مجمعة، ومرتبطة بمباريات أخرى، ضمن المجموعة نفسها.

وتابع: "الكاف كان أحرص الناس على إقامة المباراة، ووافق على عمل مسحة استثنائية لمنتخب شباب مصر، على أمل أن يشفى لاعب واحد آخر وتكتمل قائمة الـ15 لاعبا، لكن هذا الأمر لم يتم".

واعتبرت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب، منتخب الفراعنة خاسرًا أمام ليبيا، بعدما ضرب فيروس كورونا صفوفه، وامتلاكه 14 لاعبا، وهو لا يمثل الحد الأدنى للعب المباراة، والذي يتطلب تواجد 15 لاعبا.

جدير بالذكر أن وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي  واتحاد الكرة، قررا إرسال طائرة خاصة لإعادة بعثة منتخب الشباب المصري، وهو ما يرفضه اللاعبون، ويتمسكون بالاستمرار في المعسكر.
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