باسم سمرة عضو لجنة تحكيم بالدار البيضاء

أعلن الفنان باسم سمرة، عن اختياره عضو لجنة تحكيم في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، في دورته السادسة.

وكان آخر أعمال باسم سمرة هو مسلسل العتاولة 2، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

قصة مسلسل العتاولة

يروي مسلسل "العتاولة" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و"نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

مسلسل العتاولة 2

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، وهو من تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.