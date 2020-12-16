السر في نظام البطولة.. مدرب الفتح يكشف أهمية مواجهة الهلال بـ كأس خادم الحرمين

شدد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الفتح السعودي على أهمية مواجهة الهلال غدا الخميس في دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.





وقال فيريرا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ، اليوم؛ للحديث عن المباراة: "تكمن الأهمية كون البطولة بنظام خروج المغلوب، وعلينا أن نلعب بكامل تركيزنا، ونحن جاهزون لأي مواجهة ونبحث دائما عن الفوز دون النظر لنوع البطولة".





وأضاف فيريرا "النسخة الحالية للبطولة استثنائية وتأتي مختصرة؛ حيث تنطلق من دور الستة عشر وهذا بلا شك أمر محفز للوصول لمراحل متقدمة في البطولة خاصة أننا نصطدم بفريق كبير وبطل النسخة السابقة وكل ما نحتاجه هو التركيز العالي وعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في المباريات الماضية".





وجدد فيريرا ثقته في لاعبيه، مؤكدا أنهم قادرين على تحقيق الفوز والعبور إلى دور الثمانية.





من جهته، أكد النرويجي جوستاف ويخيام، لاعب الفتح ، جاهزيته وزملائه لمواجهة الهلال، إذ قال خلال المؤتمر : "لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التي فقدناها في المباريات الدورية الماضية".





وأوضح "ويخيام" أن: "مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين فرصة جيدة لنا لاستعادة قوتنا. مواجهات الكأس تكون فيها الحسابات مختلفة وعليك أن تقاتل طوال 90 دقيقة حتى تعبر للمرحلة التالية".



