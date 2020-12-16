طارق العشري يشكر لاعبي طلائع الجيش رغم الهزيمة من أسوان في الدوري

وجه طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ، تحياته لفريقه، رغم الخسارة من أسوان 1-2 على أرضه ، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ونتمنى عودة بعض اللاعبين بعد تعافيهم ".

ونتقبل الهزيمة. أسوان استغل ضربتين ثابتتين وفاز،

وقال العشري لـ"أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "غياب 7 لاعبين أساسيين بسبب كورونا؛ تسبب في هزيمتنا، اللاعبون أدوا في حدود المتاح ،

وقال العشري لـ"أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "غياب 7 لاعبين أساسيين بسبب كورونا؛ تسبب في هزيمتنا، اللاعبون أدوا في حدود المتاح ، أبارك لأسوان ، ونتقبل الهزيمة. أسوان استغل ضربتين ثابتتين وفاز، ونتمنى عودة بعض اللاعبين بعد تعافيهم ".





وحقق أسوان انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بالتغلب على طلائع الجيش ، ونجح فريق أسوان في تحقيق إنجاز تاريخي كأفضل انطلاق بعد حصد العلامة الكاملة في أول جولتين لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالدوري.



