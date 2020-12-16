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رياضة

طارق العشري يشكر لاعبي طلائع الجيش رغم الهزيمة من أسوان في الدوري

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:08 م
طارق العشري وحسين
طارق العشري وحسين السيد
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محمد رشاد
وجه طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تحياته لفريقه، رغم الخسارة من أسوان 1-2 على أرضه، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال العشري لـ"أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "غياب 7 لاعبين أساسيين بسبب كورونا؛ تسبب في هزيمتنا، اللاعبون أدوا في حدود المتاح ، أبارك لأسوان، ونتقبل الهزيمة. أسوان استغل ضربتين ثابتتين وفاز، ونتمنى عودة بعض اللاعبين بعد تعافيهم ".

وحقق أسوان انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بالتغلب على طلائع الجيش ، ونجح فريق أسوان في تحقيق إنجاز تاريخي كأفضل انطلاق بعد حصد العلامة الكاملة في أول جولتين لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالدوري.

وفاز أسوان على الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري، ورفع أسوان رصيده إلى ست نقاط من مباراتين بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة.
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