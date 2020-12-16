محمد إبراهيم: صالح جمعة موهبة تضيف لأي فريق

أكد محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفريق يمتلك مديرًا فنيًا ولاعبين على مستوى جيد، وهذه أفضل ميزة لنا بعد الفوز في أول جولتين، وتصدر الدوري.









وكان سيراميكا كليوباترا حقق الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الأولي، وانتصر اليوم على البنك الأهلي في الأسبوع الثاني من المسابقة المحلية.









وقال إبراهيم خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "ميزة في سيراميكا أننا نمتلك مديرًا فنيًا جيدًا، ومعه لاعبون جيدون ولذلك مسألة الانسجام لم تأخذ وقتًا".









وعن صالح جمعة، أوضح: "لعبت مع صالح من قبل في منتخب الشباب، وأعرفه جيدًا، نحن إخوة ونتواصل كثيرًا، صالح إضافة لأي فريق ينضم له، لاعب كبير ويمتلك موهبة لا تتوافر عند الآخرين، وأتمنى أن يظل معنا ويخرج موهبته".









وأتم: "نسعى ونجتهد لكي نصل إلى مركز جيد في الدوري.







