تصديري الصناعات الطبية: 419 مليون دولار صادرات القطاع خلال 10 شهور

أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة "يناير إلى أكتوبر" من العام الحالي نحو 419 مليون دولار.





وأوضح المجلس في بيان اليوم الأربعاء، أن صادرات القطاع من مستحضرات التجميل بلغت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام نحو 166 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الأدوية نحو 162 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من المستلزمات الطبية نحو 91 مليون دولار.





وحول أهم الدول المستقبلة للصادرات الطبية خلال 10 أشهر، أشار المجلس إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بما قيمته 61 مليون دولار، يليها اليمن بقيمة 39 مليون دولار، واحتلت السودان المرتبة الثالثة بما قيمته 31 مليون دولار، كما يقوم المجلس بالتصدير إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، والعراق، والمغرب ،والأردن، وليبيا، ولبنان، وألمانيا.





وأضاف أن صادرات الصناعات الطبية بلغت العام الماضي نحو 540 مليون دولار، ويستهدف المجلس مضاعفة صادرات القطاع خلال الـ3 سنوات.





يذكر أن المجلس يعمل على وضع مصر كمورد طبي متميز لكل من السوق الإقليمي والعالمي بحرص متواصل نحو الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال دعم عمليات تسجيل الشركات في الأسواق الخارجية و تبسيط إجراءات التصدير والتسجيل محليًا وتطوير الخدمات الفنية والدورات التدريبية لتعزيز قدرات القطاع بالإضافة إلى تحفيز نمو القطاع من خلال التوسع فيه،بما يخدم صادراته ويحقق له ميزات تنافسية فضلا عن تشجيع الشركات العالمية باستخدام مصانعها في مصر كمركز تصنيع وتوزيع إقليمي.