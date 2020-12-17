سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر تواجد بغرفة خلع الملابس لمساندة اللاعبين

قال معتز البطاوي، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، إن مباراة البنك الأهلي كانت صعبة في ظل الإمكانيات الجيدة التي يمتلكها الفريق على رأسها محمد يوسف، المدير الفني.





وأضاف "البطاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن جميع مباريات الدوري صعبة، ولكن الفوز في مباراة البنك الأهلي مهم للغاية؛ لزيادة الثقة عند اللاعبين، والتأكيد على أن الفوز الذي تحقق على الإنتاج الحربي في الجولة الأولى ليس وليد الصدفة.





وتابع المشرف على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن هيثم شعبان يطبق استراتيجية معينة في تشكيل الفريق، ولكن لكل مباراة ظروفها المعينة، مشيرًا إلى أن هيثم شعبان المدير الفني جيد للغاية، ويحظى بحب جميع اللاعبين، فضلًا عن أنه تجاوز كافة الضغوطات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا «ما زال المشوار أمامنا طويلًا، ونسعى للفوز في جميع مبارياتنا المقبلة؛ للتأكيد على أحقيتنا في الفوز بالمباراتين الماضيتين».





واختتم قوله بأن "ميدو جابر تواجد في ملعب مباراة البنك الأهلي مع زملائه؛ لدعمهم داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة".





وأشار معتز البطاوي إلى تعرض شادي حسين للإصابة في مباراة البنك الأهلي، متابعا "اللاعب تعرض لإصابة قبل نهاية المباراة بالتواء في القدم وهناك فترة كبيرة أمامه للتعافي".





وواصل حديثه، بأن مجموعة سيراميكا كليوباترا بقيادة النائب محمد أبو العينين، أطلقت حملة "لا للتعصب"، والفريق يلتزم بها، مستطردًا «بنقول لا للتعصب ضد التحكيم وضد أي شيء، وسنلعب مبارياتنا من أجل اللعب فقط وليس أي شيء آخر، ولن نعترض على التحكيم في قراراته».



