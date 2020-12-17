تعليم شمال سيناء: انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية بنظام التابلت

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان انتظام الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي العام عن طريق المنصة التعليمية ( أون لاين ) ، حيث يؤدي 3 آلاف و394 طالبا وطالبة ، منهم 3 آلاف 248 طالبا وطالبة نظاميين و 146 طالبا وطالبة خدمات ، اليوم الامتحان في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية .





وأضاف وكيل الوزارة - في تصريح اليوم /الخميس/ - أن الفرصة متاحة لكل الطلاب لأداء الامتحانات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً، حيث يتم السماح بدخول الطلاب على " السيستم " من المدارس أو من المنازل ، فهي امتحانات تجريبية تهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان ، كما تساعد الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد ، شيرا إلى أن هناك مركزا واحدا للتصحيح في ديوان عام المديرية بالعريش .

من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم عاطف العلاقمي إن الامتحانات متواصلة، وسيؤدى الطلاب بعد غد الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء ، والأحد المقبل في مادتي التاريخ والكيمياء .

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم شكلت غرفة عمليات في ديوان عام المديرية بالعريش ؛لمتابعة الامتحانات التي يؤديها الطلاب إلكترونيًا عن طريق جهاز "التابلت "، كما تم تشكيل غرف دعم فني لتسهيل عملية إجراء الامتحان التجريبي ، وإعداد قاعة مجهزة بالحواسب الآلية متصلة بمنصة خاصة بالمنظومة الجديدة .