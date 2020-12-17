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فن

مي عمر تروج لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" عبر إنستجرام.. شاهد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:38 م
مي عمر
مي عمر
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ندى فكرى
روجت الفنانة مي عمر لمسلسلها الجديد الذي تقوم فيه بالبطولة المطلقة للمرة الأولى وسيتم عرضه نهاية ديسمبر الجاري باسم "لؤلؤ".

ونشرت مي صورة البوستر الرسمي للمسلسل عبر صفحتها الخاصة علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر، في البوستر الرسمي ممسكة بـ"مايك" في يدها، مرتدية فستانا لامعا باللون الفضي، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، مع اعتمادها علي ميك أب جريء يبرز جمالها ويكمل إطلالتها الجديدة عن شخصيتها في مسلسل "لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

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