الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين الجونة والمصري





سيطر المصري عل مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 55%، وسدد تسديدة واحدة جاءت خارج المرمى.





الجونة كان أكثر فاعلية على المرمى، حيث سدد 5 تسديدات منهم تصويبتين على المرمى، لكنه فشل في هز الشباك.





وبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: احمد مسعود



خط الدفاع : كريم العراقي و أحمد شوشة و عمرو موسي و حسن على.

خط الوسط : فريد شوقي وإسلام عطيه وعمر كمال .

خط الهجوم : أحمد رفعت ومحمد عنتر وأحمد جمعة .





بينما دخل الجونة اللقاء بالتشكيل الآتي:





حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: محمد الحبيب ومحمود الجزار ومحمد نجيب ونجويم .

خط الوسط: نور السيد وسيرجى أكا وعمرو عبد الفتاح .

خط الهجوم: محمود الشبراوى وكريم الطيب والتر بواليا .





حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الجونة والمصري، التي تقام على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الممتاز.