هل القيادة بخزان وقود شبه فارغ يضر السيارة؟





ولكن هناك أسبابا أخرى تحتم عليك عدم ترك خزان الوقود دائما شبه فارغ ، وأكد الخبراء في مجال السيارات ان هناك العديد من الأضرار تصيب السيارة حال تكرار ترك خزان الوقود دائما شبه فارغ اهمها تلف أجزاء دورة البنزين في السيارة .





وتبدأ من الفلتر إلى مضخة الوقود ، وذلك مرورا بالانابيب الناقلة للبنزين إلى البخاخات وفي النهاية حجرة الاحتراق في المحرك ، والتي يتم بها حرق الهواء والبنزين كي يتم توليد قوة دوران المحرك.





كما أوضح الخبراء أنه مع مرور الوقت تتراكم في قاع خزان الوقود الرواسب ، وهذا يؤدي إلى تلف فلتر الوقود سريعا ، وعندما تمتص مضخة الوقود البنزين المحمل بالرواسب فإنه يتسبب بدوره في انسداد المضخة ويعرضها للتلف كذلك .





وأضافوا أنه مع مرور الرواسب إلى الأنابيب والممرات الموصلة للبنزين إلى البخاخات فإنها تعمل على جلب الاعطال دائما لهذه الأجزاء الهامة والتي قد تصل إلى إيقاف السيارة .



وسيجد قائد السيارة صعوبة في التخلص من الرواسب العالقة ، ستجد نفسك أمام عملية صيانة كبيرة قد تكلفك الكثير من المال لتنظيف المضخة.



وسيجد قائد السيارة صعوبة في التخلص من الرواسب العالقة ، ستجد نفسك أمام عملية صيانة كبيرة قد تكلفك الكثير من المال لتنظيف المضخة.

ينصح خبراء السيارات دائما بضرورة الاحتفاظ بخزان الوقود الخاص بالسيارة ممتلئا بالبنزين ، وذلك بمقدار الربع على الأقل حتى لا تتوقف السيارة على الطريق .