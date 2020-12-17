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سيارات

هل القيادة بخزان وقود شبه فارغ يضر السيارة؟

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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أماني نوار
ينصح خبراء السيارات دائما بضرورة الاحتفاظ بخزان الوقود الخاص بالسيارة ممتلئا بالبنزين ، وذلك بمقدار الربع على الأقل حتى لا تتوقف السيارة على الطريق .


ولكن هناك أسبابا أخرى تحتم عليك عدم ترك خزان الوقود دائما شبه فارغ ، وأكد الخبراء في مجال السيارات ان هناك العديد من الأضرار تصيب السيارة حال تكرار ترك خزان الوقود دائما شبه فارغ  اهمها تلف أجزاء دورة البنزين في السيارة .


وتبدأ من الفلتر إلى مضخة الوقود ، وذلك مرورا بالانابيب الناقلة للبنزين إلى البخاخات وفي النهاية حجرة الاحتراق في المحرك ، والتي يتم بها حرق الهواء والبنزين كي يتم توليد قوة دوران المحرك. 


كما أوضح الخبراء أنه مع مرور الوقت تتراكم في قاع خزان الوقود الرواسب ، وهذا يؤدي إلى تلف فلتر الوقود سريعا ، وعندما تمتص مضخة الوقود البنزين المحمل بالرواسب فإنه يتسبب بدوره في انسداد المضخة ويعرضها للتلف كذلك .


وأضافوا أنه مع مرور الرواسب إلى الأنابيب والممرات الموصلة للبنزين إلى البخاخات فإنها تعمل على جلب الاعطال دائما لهذه الأجزاء الهامة والتي قد تصل إلى إيقاف السيارة .


وسيجد قائد السيارة صعوبة في التخلص من الرواسب العالقة ، ستجد نفسك أمام عملية صيانة كبيرة قد تكلفك الكثير من المال لتنظيف المضخة.

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