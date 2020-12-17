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رياضة

يد رجال سموحه يفوز على الجياد بدوري المحترفين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
فاز الفريق الاول لكرة اليد بنادى سموحه على نادي اصحاب الجياد بنتيجة 26/30 في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم بالصالة المغطاة بنادى سموحه، ضمن مباريات المرحلة الثانيه من دوري المحترفين. 

يضم فريق  سموحه اللاعبين:

 ابو الفتوح احمد ابو الفتوح - محمد على احمد - احمد محمد حسن - سمير ابي الدرداء خميس - احمد علاء الدين احمد - هشام عادل انور - عادل عماد عبد الغني - مؤمن محمد زكي - عمر احمد بلال - عمرو على  احمد - احمد محمد عبد الله - حسن عبد القصود حسن - احمد محمد عوض الله - زياد محمود حسين -اشرف ماجد -  يوسف محمد عبد التواب. 

ويضم الجهاز الفني و الاداري و الطبي:
الكابتن كابتن محمد بسيوني "مدير فني"، الكابتن شادي عبد النبي " مدرب " ، الكابتن خالد عبد القادر " مدرب "،  الكابتن  عصام الدين محمد السيد " مدرب حراس "، دكتور مصطفي صلاح الدين البحه " معالج "، دكتور  معتز محمد الطاهر " مخطط احمال "، الكابتن كريم علاء الدين فتحي " مدلك "، الكابتن  محمد حسين الصمادي " مدير اداري ".

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