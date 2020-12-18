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أخبار العالم

نيجيريا.. إطلاق سراح مئات التلاميذ خطفتهم جماعة بوكو حرام

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أطلقت جماعة بوكو حرام المتشددة، الخميس، سراح 344 تلميذا كانت قد اختطفتهم في شمال غرب نيجيريا الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقدر إبراهيم كاتسينا، مساعد حاكم الولاية، لوكالة فرانس برس، عدد التلاميذ المفرج عنهم بـ344، قائلا "إنهم حاليا في زامفارا يخضعون للفحص. نحن ممتنون لله أنه قد أطلق سراحهم".

وكان بشير أحمد، المساعد الشخصي للرئيس محمدو بخاري، قد غرد في وقت سابق مشيرا إلى الإفراج عن التلاميذ "المختطفين من مدرسة العلوم المتوسطة الحكومية في كنكارا، وقد أكدت حكومة ولاية كاتسينا هذه الأنباء".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية قولها إن بعض الفتيان لا يزالون في أيدي خاطفيهم. وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته إن "رجال العصابات تركوهم وحسب في الغابة بعد تسلمهم الفدية التي كانوا يطالبون بها".

وأضافت أن باقي الفتيان المختطفين لا يزالون محتجزين لدى مجرم معروف هو أوالون دوداوا.
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