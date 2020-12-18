موجز السوشيال: هاشتاج الزمالك وبيراميدز يتصدر تويتر.. وأحمد عيد: مفيش فرقة متكاملة زينا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:
هاشتاج الزمالك وبيراميدز يتصدر تويتر .. ومغردون : ماتش أوروبي
دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الزمالك وبيراميدز عقب انهاء مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابى .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :
- يوم كروي جميل من مباراة المصري و الجونة مرورا بالإسماعيلي والإنتاج ( روعه ) وأخيرا مباراة السهره الزمالك وبيراميدز الي كانت فعلا مباراه حلوه ملعب حلو بشكل لعيبه بنجوم لدي كل فريق لا الدوري حلو
- انا كنت بقول ان لعيبة الزمالك فرديا أعلى من الأهلي وجماعيا أقل، لكن طلع لعيبة الزمالك وبيراميدز كمان أعلى من الأهلي فرديا وجماعيا كمان..للأسف طلع عندك حق
- انهاردة اتفرجت على ماتشين احلى من بعض في الدوري المصري: الاسماعيلي والانتاج الحربي ٣:٣ و الزمالك وبيراميدز تعادل ١:١ و يا ليالي الاچيبشن ليج وحشتينا
- لما تبقى بطل الدوري والكأس وافريقيا وتتفرج على الزمالك وبيراميدز وهما بيتعادلوا عشان يوسعولك الصدارة
- بالمناسبة، الزمالك عمل ماتش حلو جدًا وكانوا واقفين صح فالملعب .. وبيراميدز عمل ماتش عظيم على جميع الأصعدة الفردية والجماعية وكفاية إن فريق بقوة بيراميدز فى حالته الفنية العظيمة النهاردة ماقدرش يكسبك وانت بحالتك الفنية السيئة خصوصًا ع المستوى الفردي كنت اقرب منه للفوز..
بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز .. أحمد عيد: مفيش فرقة متكاملة زينا
نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق , تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وكتب أحمد عبد " سهلة اهي
جبل
ابو الفتوح / علاء / الونش / حازم
طارق / ساسي
اوباما
زيزو / بن شرقي
مصطفى
ده التشكيل الطبيعي دلوقتي و معاك أوراق بديلة و ناس لسه بتجهز احسن من اي فرقة في الدوري فالطبيعي الصح يتعمل و كل واحد يلعب في مركزه و الله و الله مفيش فرقة متكاملة زينا .. ".
وعلق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على تعادل الزمالك امام بيراميدز في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكتب ميدو عبر تويتر قائلا: "أحداد لاعيب كويس لسه راجع من إعارة لازم يخش التشكيل الاساسي واحدة واحدة علشان مايتحرقش ويفقد الثقة في نفسه.. معانا اتنين نمرة ١٠ جامدين شيكا وأوباما نقسم الماتش بينهم ويبقى معانا احداد واوناجم بره.. بيراميدز عندهم مشكلة بدنية كبيرة بعد الدقيقة ٧٠!! كان نفسنا نكسب بس الحمد لله".
أحمد خالد صالح يشارك جمهوره بصور وفيديوهات له أثناء تكريمه بمهرجان نجم العرب ... شاهد
نشر الفنان احمد خالد صالح عدة صور وفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " من مهرجان نجم العرب اثناء تكريمه ب جائزة افضل نجم شاب .
وعلق احمد خالد قائلا " من تكريم مهرجان نجم العرب عن أعمال ٢٠٢٠، شكرًا جزيلًا للجمهور العربي علي التصويت و شكرًا للمهرجان و القائمين عليه علي التكريم و المسئولية ".
يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في الموسم الرمضاني في مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي
بعد تعادل استون فيلا مع مع فريق بيرنلي ... أحمد المحمدي: نستريح ونعود مرة أخرى
نشر احمد المحمدى نجم استون فيلا الإنجليزى عدة صور له من مبارة الفريق مع فريق بيرنلي التى انتهت بالتعادل وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق المحمدي قائلا: " استحقينا المزيد من المباراة الليلة ، نستريح ونعود مرة أخرى يوم الأحد ".
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أشاد أحمد المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا بأداء منتخب مصر في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب توجو، في تصفيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.
وفازت مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في توجو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية.
وقال المحمدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" المصرية: "شاهدت مباراة توجو ومصر، مباراة اليوم أفضل بكثير عن مباراتنا الماضية، هذا طبيعي، اللقاء الماضي جاء بعد غياب فترة طويلة استمرت لمدة عام، كان أهم شيء هو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القاهرة".
وأضاف: "الأداء اليوم أفضل بكثير ويُحسب للجهاز الفني إجراء تغييرات في التشكيل، مباراة أفضل من جميع النواحي، أفشة لعب بشكل جيد ونجح في التسجيل، محمد الشناوي مثلما عودنا تعامل مع كل الكرات بشكل رائع، كان الأداء بشكل عام أفضل من المباراة الماضية".