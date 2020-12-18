موجز السوشيال: هاشتاج الزمالك وبيراميدز يتصدر تويتر.. وأحمد عيد: مفيش فرقة متكاملة زينا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :





- يوم كروي جميل من مباراة المصري و الجونة مرورا بالإسماعيلي والإنتاج ( روعه ) وأخيرا مباراة السهره الزمالك وبيراميدز الي كانت فعلا مباراه حلوه ملعب حلو بشكل لعيبه بنجوم لدي كل فريق لا الدوري حلو





- انا كنت بقول ان لعيبة الزمالك فرديا أعلى من الأهلي وجماعيا أقل، لكن طلع لعيبة الزمالك وبيراميدز كمان أعلى من الأهلي فرديا وجماعيا كمان.. للأسف طلع عندك حق





- انهاردة اتفرجت على ماتشين احلى من بعض في الدوري المصري: الاسماعيلي والانتاج الحربي ٣:٣ و الزمالك وبيراميدز تعادل ١:١ و يا ليالي الاچيبشن ليج وحشتينا





- لما تبقى بطل الدوري والكأس وافريقيا وتتفرج على الزمالك وبيراميدز وهما بيتعادلوا عشان يوسعولك الصدارة





- بالمناسبة، الزمالك عمل ماتش حلو جدًا وكانوا واقفين صح فالملعب .. وبيراميدز عمل ماتش عظيم على جميع الأصعدة الفردية والجماعية وكفاية إن فريق بقوة بيراميدز فى حالته الفنية العظيمة النهاردة ماقدرش يكسبك وانت بحالتك الفنية السيئة خصوصًا ع المستوى الفردي كنت اقرب منه للفوز..





دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الزمالك وبيراميدز عقب انهاء مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابى .