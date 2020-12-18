د.فتحي حسين يكتب: صراع لقاحات كورونا حول العالم !

بعد معاناه لأكثر من عام في كيفية مواجهة فيروس كورونا أو كوفيدا ١٩ القاتل الذي قتل وأصاب أكثر من ٦٠ مليون مواطن حول العالم، توصلت بعض البلدان المتقدمة الي لقاح ضد هذا الفيروس اللعين الذي يعد وباء القرن الواحد والعشرين بلا منازع!





وكان منشأة هذا اللقاح امريكا وروسيا وبريطانيا فضلا عن الصين ، بعد أن تم اجراء تجارب سريرية علي عدد كبير من المتطوعين في تلك البلاد حتي خرجت شركات عديدة تتسابق وتتصارع فيما بينها لاعلان مدي فعالية اللقاح الذي أنتجته لتخليص البشرية من هذا الهم الإنساني الكبير . وربما لأحصل علي المناسب الاقتصادية من بيع وتسويق هذه اللقاح وهي تقدر بالتريلونات الدولارات !

وجاءت اللحظة الأولي في تطعيم اول شخص في العالم ضد فيروس كورونا في بريطانيا لسيدة مسنة تدعي مارغريت كينان والتي تبلغ من العمر ٩٠ سنة وذلك ضمن برنامج التطعيم الشامل الذي بدأ في جميع أنحاء بريطانيا، والتي احتفلت بعيدها الواحد والتسعين!

وأجابت السيدة بأنها تشعر بسعادة بالغة وان اللقاح هو احلي هدية لعيد ميلادها.حيث وافقت بريطانيا _كأول دولة _ علي استخدام لقاح شركتي " فايزر و بيونتيك" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا !

وفي أمريكا ايضا تتصارع شركتا فايزر وموديرنا" علي انتاج العقار الذي سيخدم البشرية ويعالج المرضي ويحمي المتعافين من الإصابة بالوباء الذي هدد البشرية بالفناء !

وعن نسبة الشفاء لهذا اللقاح فهي مرتفعة جدا وفقا لتصريحات الشركات والتي تصل إلي ٩٥% باعتبارها انتصارا للعلم وقد أظهر اللقاحات اللذان طورتاهما شركتا فايزر وموديرنا حماية بنسبة 95%!





ومن جانب آخر هناك لقاح جامعة اكسفورد الذي اعتبروه ارخص بكثير من القاح السباق واسهل للتخزين وفي توصيله الي أي مكان في العالم ونسبة الشفاء 95 % أيضا !





كما قامت شركة امريكية اخري تدعي استرازينيما في إنتاج لقاحات كورونا تختلف عن اللقاحات الاخري وكانت نفس النسبة تقريبا.

وفي مصر تم وصول شاحنة من اللقاح الصيني الاماراتي بالتعاون مع مصر في التجاربةالسريرية والتي تقدم لها اكثر من 3 آلاف متطوع مصري للتجاربة للكشف عن فعالية اللقاح وكانت بنسبة تقترب من المائة في المائة علي حد قول الخبراء في وزارة الصحة!

وكانت الشحنة القديمة من الصين تحوي 50 ألف جرعة لقاح صيني له فعالية قوية ومضمون وفقا لاراء الخبراء!

وهنا يتبادر السؤال من هي الفئات الاولي باللقاح الذي وصل الي مصر قادما من الصين ؟ وهل سيتم توزيعه مجانا علي كافة الشرائح المجتمعية؟

كما أن هناك تساؤل وهو ان وباء كورونا إذا كانت متاحا الجميع واصيب به معظم الناس، فلماذا لا يكون لقاح كورونا متاحا ايضا للجميع مجانا او بتكلفة بسيطة ؟ لانه ضرورة لانقاذ الإنسانية جمعاء ! وحتي لا ينتاب الشعوب الفقير والمتخلفة، الخوف والقلق من عدم توفير اللقاح لشعوبها !

والواقع يقول بأن هناك خطوات استباقية اتخذتها دول العالم للكشف عن لقاحات جديدة ،ضد فيروس تتخذها دول العالم للكشف عن لقاحات جديدة ، ضد كورونا ليعزز امال المصابين المصريين والعرب وافريقيا في امكانية إنتاج لقاح محلي ومنتج في المختبرات المحلية في جميع الجامعات والمراكز الطبية المصرية والعربية مثل المركز القومي للبحوث في مصر وذلك للعودة الي الحياة الطبيعية من دون خوف او حزن ودون خسائر في الأرواح وخسائر مادية غير مسبوقة!

ومن سخرية حكاوي كورونا شارع شائعة حول سبب انتشارا بشكل كبير حول العالم ،بان شركة مايكروسوفت التي يملكها بيل غيتس هي السبب في اخترع فيروس كورونا ، بل ساعد علي انتشاره من اجل افراغ الأرض من سكانها !!

واتضح فيما بعد كذب هذه الشائعة !

وما هو اهم من ذلك هو التركيز في فرحة إنتاج اللقاحات المادة للفيروس العين والتي يجب أن تكون معها سياسة دولية عادلة ،لا محالة، في توزيعها ،بعد ان تمنح التراخيص!