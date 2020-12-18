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اقتصاد

ارتفاع كبير في الجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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مايكل عياد
شهد سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، ارتفاعا جديدا في مستهل تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 822 جنيها للجرام، بارتفاع نحو 5 جنيهات لكل جرام، وذلك بسبب صعود الذهب عالميا إلى 1870 دولارا مساء أمس.

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وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الجمعة بحسب أخر تحديث لموقع إيجيبت جولد برايس توداي:

عيار 18 سجل 705 جنيهات.

عيار 21 يسجل 822 جنيها.

عيار 24 يسجل 939 جنيها بارتفاع 6 جنيهات.

الجنيه الذهب 6,576 جنيها.

أونصة الذهب 29,216 جنيها.

كيلو الذهب 939,429 جنيها

سعر الذهب المصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

كورونا وأسعار الذهب
من جانبه، قال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن جائحة كورونا أثرت على جميع الأحوال الاقتصادية في مصر والأسواق العالمية؛ إذ ساعدت سلبا في ارتفاع أسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر وأعيرته المختلفة مرتبطة ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.

ارتفاع أسعار الذهب
وأكد  "واصف" أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات، موضحا أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
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