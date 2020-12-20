أستاذ بجامعة المنصورة ضمن أفضل علماء العالم.. الدكتور سمير صقر لـ صدى البلد: نشرت أكثر من 280 بحثا.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي.. فيديو

الدكتور سمير صقر:

نشرت أكثر من ٢٨٠ بحثا علميا في مجلات علمية دولية حصلت على العديد من الجوائز العلمية منها جائزة عبد الحميد شومان عام ٢٠٠٣ بالأردن يوجد ٥ من علماء جامعة المنصورة جاءوا ضمن أفضل ٥٠٠ عالم أنا وزملائي نعكس قوة جامعه المنصورة حصلت على عدة جوائز أهمها نوط الامتياز من الرئيس السيسي













الدكتور سمير صقر بكلية العلوم بجامعة المنصورة نموذج مشرف للعالم المصري نال صيتا وشهرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بعد اختياره ضمن قائمة أفضل علماء في العالم.





"صدى البلد" التقى بالعالم المتخصص في مجال الرياضيات البحتة، وقال إن له أكثر من ٢٨٠ بحثا علميا منشورا في مجلات علمية دولية مفهرسة لها معاملات تأثير أبرزها المجلة، التي تصدر عن جمعية الرياضيات الأمريكية وجمعية الرياضيات الإنجليزية، ونشر له كتب دولية.





وتابع: "تم انتخابي أمينا للجنة الوطنية للرياضيات على مستوى الجمهورية، وهى إحدى لجان أكاديمية البحث العلمى كما حصلت على العديد من الجوائز العلمية منها: جائزة عبد الحميد شومان عام ٢٠٠٣ بالأردن، وجائزة الدولة التشجيعية عام ٢٠٠٥، وجائزة أمين لطفى عام ٢٠١٠ م".





وعن اختياره ضمن قائمة علماء العالم، قال إن مجلة PLOS Biology أعدت دراسة لأساتذة من جامعة ستانفورد كبري الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل ٢٪ من العلماء على مستوى العالم وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة في ٢٢ مجالا علميا رئيسيا و١٧٦ تخصصا فرعيا.





وضمت قائمة الشرف ١٥ من علماء جامعة المنصورة في مجالات الرياضيات والفيزياء ٥ والطب ٤ والصيدلة ٣، الهندسة ٢ ، الطب البيطرى واحد.





وأكد أن ٥ من علماء جامعة المنصورة جاءوا ضمن أفضل ٥٠٠ عالم في مجال تخصصه، اثنان منهم ضمن أفضل ١٠٠ عالم في تخصصهم الدقيق و هم الدكتور محمود ياسين و الدكتور حمدى نبيه عجيزة (تخصص الفيزياء) .





وأردف: كما اختارت اثنين معي ضمن أفضل ٥٠٠ عالم في تخصصهم الدكتور أحمد عبد الخالق ، والدكتور أحمد شقير في مجال ( الطب ) .





وتابع:" أنا وزملائي بالجامعة نعكس قوة جامعه المنصورة وقوة الباحثين في مجالات مختلفة، وذلك حصيلة مسيرة امتدت لعشرون عاما منذ حصولي على الدكتوراه وتم منحى عدة منح دراسية في اليونان وامريكا وكندا وحصلت عدة جوائز أهمها نوط الامتياز من الرئيس السيسي عام ٢٠١٦ واعتز بيها كثيرا و جائزة خليفه التربوية من اهم الجوائز التي نلتها.





وعن أهمية علم الرياضيات قال إن الرياضيات دخلت فى كل التخصصات مثل الهندسة، الطب؛ الفيزياء، والكيمياء وكل المجالات واصبحت فى كل شئ موجودة فالمادة الوحيدة التى تنتج العقل البشرى فانا احب دراستها جيدا وحب الرياضيات اساسى للتفوق فيها والتوجيه فبها لا يؤدى المطلوب.





واختتم قائلا: "أتمنى ان يكون هناك دعم من الدولة لمن يدرسون الرياضيات وأثق في الرئيس السيسى قيامه بذلك الدعم.. الرئيس جعل كلية العلوم من الكليات الاساسية فى الجامعات الاهلية الجديدة وذلك يدل على توجهه لدعم البحث العلمى وايمانا منه بان البحث العلمى، قاطرة التنمية الحديثة.







