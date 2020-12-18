تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ببنات عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية تقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية بداية من البوابة الرئيسية للكلية وهي قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب مع التأكد من ارتداء الكمامة عند الدخول.





وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد، لاستمرار سير العملية التعليمية خلال بشكل سليم دون أي معوقات مع تعقيم المدرجات وجميع المعامل يوميا مرتين.





واعتمد عميد كلية البنات، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول العام الجامعى 2020-2021 م "اعلم -انتساب-تربوي ادبي -تربوي علمي"، موضحا أن الامتحانات سوف تبدأ ٣-١-٢٠٢٠ وسوف تنتهي ٤-٢-٢٠٢٠وسط إجراءات احترازية مشددة.





ويمكن لجميع الطالبات معرفة الجدول من خلال هذا الرابط

http://wf.asu.edu.eg/?p=5621&fbclid=IwAR2FACMHWgT9BZWsumzWe3gpyv1AtsDQ5lFb-CWW_SD-nGwX5LchBmYl7XI





وأشارت الدكتورة رقية شلبي إلى أنه تم الاعتماد على الدراسة بالعام الحالي على التعليم الهجين المدمج بين التعليم المباشر وأون لاين، موضحا أنه تتم الدراسة بالتعليم الإلكتروني أسبوع والتعليم المباشر أسبوع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الكلية مرتين يوميا.





وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أصدر أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بمنح العاملين بالجامعة إجازة بالتبادل، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ .





ويمنح العاملين بكل من بالإدارة العامة للجامعة والعاملين بالكليات والوحدات المختلفة إجازة على دفعتين ، الدفعة الأولى اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري. و الدفعة الثانية إعتبارًا من الأحد ٢٧ ديسمبر وحتى الخميس ٣١ من الشهر ذاته.







ويستثنى من القرار العاملين بالإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني و الإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة العامة للشئون الإدارية و شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.